Le spiagge più care d’Italia secondo un’indagine del Codacons: al primo posto un lido veneziano, segue la Versilia. La Costa Smeralda è solo sesta in classifica.

Tra le spiagge più care d’Italia spicca al primo posto Venezia, con un suo lido extra-lusso. Lo ha reso noto il Codacons attraverso un’interessante graduatoria rigaurdante proprio le spiagge più costose della penisola in questa estate 2020 segnata dal lockdown e dall’emergenza sanitaria. Andiamo a vederla più nel dettaglio!

Quali sono le spiagge più care d’Italia?

Al primo posto di questa speciale classifica c’è il l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, che propone una tenda in prima fila dotata di comfort straordinari al prezzo di 453 euro al giorno. La postazione è composta da un lettino con materasso, due sedie a sdraio con cuscini, un tavolo, quattro sedie pieghevoli, tre teli mare oltre ovviamente alla capanna. Insomma, economico non è, ma la comodità è assicurata.

Vacanze estive

Al secondo posto troviamo il lido dell’Augustus Hotel di Forte dei Marmi, che al prezzo di 450 euro offre una tenda con materasso queen size, due lettini e varie sedie sdraio. Chiude il podio ancora la Versilia con il Twiga di Marina di Pietrasanta, la cui postazione completa arriva a circa 400 euro. Di seguito una foto del Twiga:

Le spiagge più costose d’Italia per il Codacons

Scendendo in classifica si passa alla Liguria, dove spunta l’Eco del Mare di Larici, per poi arrivare al Lido Pettolecchia di Savelletri, in Puglia. Solo sesta la celebre Costa Smeralda, che arriva ai 200 euro per il servizio basic della spiaggia dell’Hotel Romazzino di Porto Cervo.

Certo, si riprende il primato con gli interessi la Sardegna e la sua splendida Costa Smeralda quando l’analisi passa ai prezzi delle ville. Gli affitti più alti si trovano infatti proprio a Porto Rotondo, dove una villa da 300 metri quadri con piscina e jacuzzi arriva a costare fino a 4325 euro al giorno. Seguono Capri, Amalfi, Ischia e fuori dal podio Forte dei Marmi.