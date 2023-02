Tananai ha raccontato a Domenica In che gli Antytila, la band ucraina ospite a Sanremo, hanno voluto conoscerlo sapendo della storia della sua canzone.

Tananai con la sua Tango è arrivato quinto in classifica generale di Sanremo e ha ottenuto ampi consensi da tutti. A Domenica In Speciale Sanremo il cantante ha raccontato che la band ucraina, gli Antytila, hanno voluto conoscerlo per via della storia che ha raccontato nel suo brano, quella tra Olga e Maxim.

Tananai racconta un retroscena di Sanremo

Tananai ha raccontato che gli Antytila hanno voluto conoscerlo dopo il Festival di Sanremo, in particolare per la sua canzone Tango che racconta la storia di Olga e Maxim, una coppia ucraina che si è dovuta lasciare per la guerra con la Russia. “È stato un onore per me cantare questa canzone e raccontare questa storia – ha detto Tananai -, e poi anche il gruppo ucraino ha voluto conoscermi dopo e questo mi ha fatto molto piacere“.

Tananai

Tananai è alla sua seconda partecipazione a Sanremo dopo il 2022 quando è arrivato ultimo con la sua canzone Sesso occasionale. Questa volta c’è stato una grande crescita per quanto riguarda la classifica per lui, che è anche molto maturato.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG