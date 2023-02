Lorella Cuccarini ha raccontato il segreto della sua forma smagliante: “Mangio 5 volte al giorno e seguo il metodo Calisthenics”.

Lorella Cuccarini è apparsa in splendida forma durante il duetto con Olly al Festival di Sanremo sulle note di La notte vola. La stessa ballerina e prof di Amici ha raccontato a Vanity Fair il segreto per la sua forma smagliante: “La regola fondamentale per me è la costanza: fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest’ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno“.

Lorella Cuccarini spiega il suo allenamento e la sua dieta

La Cuccarini rimane sempre in forma. Come fa? Lo spiega al magazine Vanity Fair.

Lorella Cuccarini

Sull’alimentazione dice: “Consiglio di mangiare sano e pulito. Senza privarsi di nulla, variando spesso. Carboidrati: soprattutto riso o pasta integrale. Due spuntini al giorno con frutta, frutta secca, barrette proteiche. Spesso, per perdere peso si diminuisce il numero dei pasti; io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno“.

L’allenamento metabolico, invece, prevede l’uso dei pesi, ed è indispensabile per aumentare la massa muscolare e migliorare il metabolismo basale. L’obiettivo è quello di tonificare i muscoli e favorire la perdita di grasso. D’altra parte, il Calisthenics prevede l’uso del proprio corpo come resistenza per effettuare esercizi come i sit-up e i piegamenti sulle braccia. Questo metodo migliora l’equilibrio, l’agilità e la coordinazione, ma soprattutto consente di bruciare molte calorie, soprattutto grassi, grazie all’attività duale aerobica-anaerobica.

