Andrea Piazzolla, factotum di Gina Lollobrigida, racconta il rapporto con la diva, poi scoppia in lacrime al ricordo della sua morte.

Da molti indicato come l’assistente e il factotum di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzola ha vissuto una buona parte della sua vita in simbiosi con la diva, recentemente scomparsa. Ospite di Verissimo nel corso della puntata andata in onda ieri, 12 febbraio, Piazzolla ha ripercorso la sua vita insieme alla Lollobrigida: dall’inizio dei rapporti lavorativi fino alla nascita della figlia, chiamata Gina in onora della celebre attrice.

Andrea Piazzolla, il dolore per la morte della Lollobrigida

I rapporti lavorativi tra Piazzolla e la Lollobrigida sono iniziati quando lui era ancora giovanissimo e, dopo un lungo periodo fianco a fianco, la diva gli propose di abitare nella sua stessa casa.

“Era un onore. Io sono stato definito in tutti i modi, il rapporto tra me e la signora Lollobrigida è difficile da spiegare e comprendere – ha sottolineato lui alla Toffanin – perché vedono una diva famosissima, importantissima, ricca, e dall’altra parte un ragazzo che ha avuto la fortuna e l’onore di poterle stare affianco. Ovviamente ognuno può dare la sua chiave di lettura”.

Nonostante il rapporto simbiotico con la Lollobrigida, Piazzolla si è fatto una vita insieme alla compagna Adriana, che l’ha reso padre della piccola Gina.

Sottolineando di non aver mai voluto conoscere il testamento dell’attrice fino al giorno della sua morte, il factotum della Lollobrigida non è riuscito a trattenere le lacrime parlando della scomparsa dell’attrice.

“Ho avuto uno stacco con Gina molto pesante – ha spiegato – . Quando i medici mi hanno detto che non c’era nulla da fare, io l’ho abbracciata, le ho detto grazie, le ho chiesto scusa, poi sono andato via, sono andato a casa”.

“Non sono passate neanche 24 ore che non stavamo più insieme e non ho voluto vederla senza vita, perché forse mi sto illudendo e spero di incontrarla da qualche parte, per adesso ho difficoltà a realizzare tutto questo”, ha concluso lui commosso.

