Cos’è il bonus studenti 250 euro al mese, come funziona, quali sono i requisiti e cosa fare per poterlo richiedere.

Tra le tante misure allo studio sul tavolo del governo per dare un sostegno alle famiglie italiane, e in particolare a quelle con figli in età scolare, potrebbe arrivare con la Legge di Bilancio 2024 anche il cosiddetto bonus studenti 250 euro.

Ribattezzato anche ‘reddito di gioventù’, dovrebbe concretizzarsi in un bonus da 250 euro mensili, per un anno, da destinare alle famiglie che abbiano nel proprio nucleo studenti di età compresa tra i 7 e i 25 anni. In sostanza, dalle scuole elementari all’università. Ma come funzionerebbe questa nuova misura di assistenza? Ecco tutte le informazioni utili finora trapelate.

Bonus studenti 250 euro al mese: requisiti e informazioni

Come abbiamo appena accennato, i requisiti fondamentali per poter godere del nuovo bonus ipotizzato dal Governo Meloni sono l’età degli studenti inseriti nel nucleo familiare e il reddito totale delle famiglie. Non sono ancora chiari i contorni di questa misura, ma dovrebbe essere possibile usufruire di questo sostegno solo fino a un certo reddito annuale.

Studentessa

La finalità ultima di questa misura dovrebbe essere quella di alleggerire le famiglie italiane maggiormente in difficoltà dal costo delle spese del materiale scolastico, dai libri a zaini, cartelle o altre tipologie di strumenti utili per lo studio. Anche per questo motivo, potrà essere richiesta solo dai nuclei familiari che effettivamente potrebbero averne bisogno, e quindi dalle famiglie con un reddito non superiore a 90mila euro all’anno.

Inoltre, è necessario sottolineare che non bastano questi due parametri per rendere possibile fare richiesta del bonus. Sarà infatti obbligatorio provare che il figlio in questione, sia esso un minore in età scolare o uno studente universitario, sia effettivamente iscritto a un corso di studi.

Come richiedere il ‘reddito di gioventù’

Non conosciamo ancora le modalità utili per poter fare richiesta di questa agevolazione. Il procedimento dovrebbe essere chiarito nei prossimi mesi, qualora il governo decidesse effettivamente di inserire anche questa misura all’interno della Manovra 2024, al momento ancora in fase di studio.

Qualora dovesse effettivamente vedere la luce, il nuovo bonus sarà dunque confermato nel mese di dicembre, e verranno quindi spiegate tutte le informazioni dettagliate entro l’entrata in vigore di questa nuova misura, verosimilmente attiva dal 2024. Non è ancora possibile sapere se questa nuova misura sarà affiancata a quella, già ipotizzata, del bonus infanzia da 400 euro o se diventerà una proposta alternativa.

Intanto, è utile ricordare che gli studenti italiani hanno comunque già diritto a una serie di bonus già attivi: il bonus trasporti 2023, il bonus trasporti per Under 19 (agevolazione del Comune di Roma), il bonus libri scolastici 2023/24, la Carta del Merito, il contributo da 600 euro per matricole e universitari meritevoli, il bonus studenti universitari e altri ancora.