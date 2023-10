Villa Lola, la splendida residenza di Dolce&Gabbana, è ora in cerca di un nuovo proprietario: ecco a quale prezzo

Chi non vorrebbe vivere in una casa da favola, circondata da un giardino rigoglioso e con vista sul mare più bello del mondo? Questo è ciò che offre Villa Lola, la residenza di lusso dei famosi stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, situata a Cap-Martin, nella splendida Costa Azzurra.

Villa Lola, la villa di Dolce e Gabbana: quanto costa

Villa Lola è la residenza di lusso dei noti Domenico Dolce e Stefano Gabbana: i due hanno deciso di venderla dopo averci vissuto per anni. La villa è un capolavoro di architettura e design e si sviluppa su 400 mq in mezzo a un giardino incantevole di 3500 mq.

Villa Lola ha ospitato per anni la crème de la crème della società, tra ricchi, famosi e artisti, un luogo ideale per le feste più esclusive e le vacanze più chic sulla Costa Azzurra. La Villa di Dolce e Gabbana è ora in vendita a quasi 15 milioni di euro.

Costa Azzurra

Villa Lola: le stanze della casa di Dolce e Gabbana

Gli spazi di questa villa sono davvero molti. Dal piano terra si accede alla zona relax, dove si può godere del camino o preparare da mangiare in una delle due cucine moderne. Da qui si esce sui terrazzi esterni che offrono una vista spettacolare sui giardini e sul mare. Al piano superiore, si trovano le cinque camere da letto, tutte con bagno privato, oltre ad una terrazza coperta con una piscina splendida. Il giardino è un paradiso di natura, con palme, piante mediterranee, orto e vigneti.

E per non far mancare proprio nulla ai suoi fortunati nuovi proprietari, la villa dispone anche di un’area fitness, un campo da bocce e alloggi indipendenti per gli ospiti. Un garage per più auto e una stanza di sicurezza per il personale danno il tocco finale a questa casa da favola.