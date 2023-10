Qual è il significato di Cadillac di Boro feat Artie 5ive? La canzone racconta di un viaggio all’insegna del lusso, sfrenato ma riflessivo.

Boro è tornato dai suoi fan con una canzone che lo vede sulla scena insieme al rapper e amico Artie 5ive. Stiamo parlando di Cadillac, un brano che esalta al massimo le loro voci e ha ottenuto un grande successo fin dal primo giorno d’uscita. Vediamo il significato e il testo.

Cadillac di Boro feat Artie 5ive: il significato della canzone

Uscita venerdì 22 settembre 2023, Cadillac è la canzone che vede collaborare Boro con il rapper Artie 5ive. Prodotto da Andy The Hitmaker, il brano ha raggiunto in pochissimo tempo i primi posti dei video più visti su YouTube. Il pezzo, che fonde alla perfezione lo stile urban di Artie 5ive con quello latin di Boro, racconta di un viaggio in Cadillac con un gruppo di amici.

“E siamo in quattro su una Cadillac

45 fanno pam, pam, pam

Rockstar come Johnny Cash“.

Una serata a bordo di un auto di lusso, la vita che scorre fuori dai finestrini, con amici che si ritrovano e, forse, esagerano un po’ nel definirsi “rockstar“. Ma gli eccessi si sa, fanno parte di questo genere musicale.

“Zero chiacchiere, no bla, bla, bla

Visionario, ho troppe visioni, yeah

Vado contro le previsioni, yeah“.

Non solo eccessi e lusso, ma anche donne. Il protagonista del brano di Boro feat Artie 5ive accusa una ragazza di essere “complicata” e bugiarda, proprio come la vita.

“Siamo lеggende coi bro, siamo Gucci dai piedi alla tеsta

E siamo in quattro su una Cadillac

Che facevamo pratica, ma in pratica

In strada, giuro, ho fatto algebra, affrontato ogni tematica“.

In merito alla nuova canzone, Boro ha dichiarato: “In Cadillac svelo una faccia che non ho ancora fatto vedere. È l’istantanea di un viaggio all’interno di una Cadillac insieme ad alcuni amici, durante il quale – come una cinepresa – racconto quello che vedo nel tratto di strada che percorriamo“.

Ecco il video di Cadillac di Boro feat Artie 5ive:

Cadillac: il testo della canzone

