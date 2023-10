Vi proponiamo una selezione delle più belle poesie di Trilussa, un grande scrittore che utilizzando l’ironia ci ha lasciato scritti unici.

Senza ombra di dubbio, Trilussa è stato uno scrittore singolare. I suoi scritti in dialetto romanesco sono riusciti ad imporsi nella società in cui è vissuto e anche oggi restano un pilastro della letteratura. Alcune delle sue opere, anche se composte almeno 80 anni fa, sono attuali come non mai. Vi proponiamo una selezione delle sue poesie più belle.

Le più belle poesie di Trilussa

Nome d’arte di Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri, Trilussa è stato un poeta, uno scrittore e un giornalista che si è fatto apprezzare per le sue composizioni in dialetto romanesco. Scomparso a Roma nel 1950, ci ha lasciato opere ironiche ma non per questo poco profonde. Ha iniziato a scrivere quando aveva soltanto 16 anni e in soli due anni ha pubblicato sul settimanale Rugantino cinquanta poesie e quarantuno prose. La sua attività, quindi, è stata piuttosto prolifica. Di seguito, vi presentiamo una selezione delle poesie più belle di Trilussa.

Felicità

C’è un’ape che se posa

su un bottone de rosa:

lo succhia e se ne va…

Tutto sommato, la felicità

è una piccola cosa.

A chi tanto e a chi gnente!

Da quanno che dà segni de pazzia,

povero Meo! fa pena! È diventato

pallido, secco secco, allampanato,

robba che se lo vedi scappi via!

er dottore m’ha detto: – È ‘na mania

che nun se pò guarì: lui s’è affissato

d’esse un poeta, d’esse un letterato,

ch’è la cosa più peggio che ce sia! –

Dice ch’er gran talento è stato quello

che j’ha scombussolato un po’ la mente

pe’ via de lo sviluppo der cervello…

Povero Meo! Se invece d’esse matto

fosse rimasto scemo solamente,

chi sa che nome se sarebbe fatto!

Er leone riconoscente

Ner deserto dell’Africa, un Leone

che j’era entrato un ago drento ar piede,

chiamò un Tenente pè l’operazzione.

Bravo!- je disse doppo – lo t’aringrazzio:

vedrai che sarò riconoscente

d’avemme libberato da sto strazio;

qual’ é er pensiere tuo? d’ esse promosso?

Embè, s’io posso te darò ‘na mano…

E in quella notte istessa

mantenne la promessa

più mejo d’un cristiano;

ritornò dar Tenente e disse: – Amico,

la promozzione é certa, e te lo dico

perché me so’ magnato er Capitano.

Er carattere

Un Rospo uscì dar fosso

e se la prese cor Camaleonte:

Tu ciai le tinte sempre pronte:

quanti colori che t’ho visto addosso!

L’hai ripassati tutti! Er bianco, er nero,

er giallo, er verde, er rosso…

Ma che diavolo ciai drent’ar pensiero?

Pari l’arcobbaleno! Nun c’è giorno

che nun cambi d’idea,

e dài la tintarella a la livrea

adatta a le cose che ciai intorno.

Io, invece, èccheme qua! So’ sempre griggio

perchè so’ nato e vivo in mezzo ar fango,

ma nun perdo er prestiggio.

Forse farò ribrezzo,

ma so’ tutto d’un pezzo e ce rimango!

Ognuno crede a le raggioni sue:

disse er Camaleonte – come fai?

Io cambio sempre e tu nun cambi mai:

credo che se sbajamo tutt’e due.

Romanità

Un giorno una Signora forastiera,

passanno cor marito

sotto l’arco de Tito,

vidde una Gatta nera

spaparacchiata fra l’antichità,

Micia che fai? je chiese:e je buttò,

un pezzettino de biscotto ingrese;

ma la gatta scocciata, nu’ lo prese,

e manco l’odorò.

Anzi la guardò male

e je disse con un’aria strafottente:

Grazzie, madama, nun me serve gnente:

io nun magno che trippa nazzionale.

La tartaruga

Mentre una notte se n’annava a spasso,

la vecchia tartaruga fece er passo più lungo

de la gamba e cascò giù

cò la casa vortata sottoinsù.

Un rospo je strillò: “Scema che sei!

Queste sò scappatelle che costeno la pelle…”

“lo sò” rispose lei “ma prima de morì,

vedo le stelle”.

Avarizia

Ho conosciuto un vecchio

ricco, ma avaro: avaro a un punto tale

che guarda i soldi nello specchio

per veder raddoppiato il capitale.

Allora dice: – Quelli li do via

perché ci faccio la beneficenza;

ma questi me li tengo per prudenza… –

E li ripone nella scrivania.

Er compagno scompagno

Un gatto, che faceva er socialista

solo a lo scopo d’arivà in un posto,

se stava lavoranno un pollo arosto

ne la cucina d’un capitalista.

Quanno da un finestrino su per aria

s’affacciò un antro gatto: – Amico mio,

pensa – je disse – che ce so’ pur’io

ch’appartengo a la classe proletaria!

Io che conosco bene l’idee tue

so’ certo che quer pollo che te magni,

se vengo giù, sarà diviso in due:

mezzo a te, mezzo a me… Semo compagni!

– No, no: – rispose er gatto senza core

io nun divido gnente co’ nessuno:

fo er socialista quanno sto a diggiuno,

ma quanno magno so’ conservatore!