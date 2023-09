Vi proponiamo una selezione delle più belle poesie brevi scritte da grandi autori, adatte anche a quanti non amano il genere.

Le poesie brevi sono perfette per tutti, anche per coloro che non apprezzano componenti di questo tipo. Vi presentiamo una selezione delle più belle, scritte da grandi autori come Giuseppe Ungaretti, William Blake, Trilussa e Umberto Saba.

Le più belle poesie brevi, adatte anche a chi non ama il genere

Non tutti amano le poesie e non sono neanche costretti ad apprezzarle, ma è bene che sappiano che si perdono un’esperienza che potremmo quasi definire mistica. Componimenti di questo tipo, anche se brevi, riescono a toccare le corde dell’anima. Non solo, possono essere utilizzati per esprimere i propri sentimenti, perfino quelli più profondi. Le poesie, inoltre, possono venire in aiuto quando non si trovano le parole giuste per raccontare ciò che si ha dentro. Che sia amore o amicizia, gioia o rabbia, poco importa: ci sarà sempre un grande autore che ha dedicato un componimento all’argomento che cerchiamo. Di seguito, vi proponiamo una selezione di poesie brevi adatte anche a chi non ama il genere.

Felicità di Trilussa

C’è un’ape che se posa

su un bottone de rosa:

lo succhia e se ne va…

Tutto sommato, la felicità

è una piccola cosa.

Mattina di Giuseppe Ungaretti

M’illumino

d’immenso.

Raccoglimi di Saffo

Vieni

inseguimi tra i cunicoli della mia mente

tastando al buio gli spigoli acuti delle mie paure.

Trovami nell’angolo più nero

osservami.

Raccoglimi dolcemente scrollando la polvere dai miei vestiti.

Io ti seguirò.

Ovunque.

Fra i rumori della folla di Walt Whitman

Fra i rumori della folla

ce ne stiamo noi due,

felici di essere insieme,

parlando piano,

forse nemmeno una parola.

Figli della fortuna di Sara Teasdale

Quante volte ci siamo incontrati

come accade a stranieri per la via:

figli della fortuna ignari, entrati

dalla porta del cielo per magia.

Gli auguri dell’innocenza di William Blake

Vedere un mondo in un grano di sabbia

e un universo in un fiore di campo,

possedere l’infinito sul palmo della mano

e l’eternità in un’ora.

Cade una foglia di Grazia Deledda

Cade una foglia che pare

tinta di sole, che nel cadere

ha l’iridescenza di una farfalla;

ma appena giunta a terra

si confonde con l’ombra, già morta.

Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo

Ognuno sta solo sul cuor della terra

trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera.

L’amore è una rosa di Charles Baudelaire

L’amore è una rosa,

ogni petalo un’illusione,

ogni spina una realtà.

Corrente di Federico García Lorca

Chi cammina

s’intorbida.

l’acqua corrente

non vede le stelle.

chi cammina

dimentica.

e chi si ferma

sogna.

E da allora sono perché tu sei di Pablo Neruda

E da allora sono perché tu sei,

e da allora sei, sono e siamo,

e per amore sarò, sarai, saremo.

Felice chi è diverso di Sandro Penna

Felice chi è diverso

essendo egli diverso.

Ma guai a chi è diverso

essendo egli comune.

Passioni di Umberto Saba

Sono fatte di lacrime e di sangue

e d’altro ancora.

Il cuore

batte a sinistra.