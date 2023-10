Qual è il significato di Iniziamo dalla fine di Emma Marrone? La canzone racconta le difficoltà della ripartenza dopo una storia d’amore.

In attesa di poter gustare il nuovo album Souvenir, Emma Marrone ha dato ai fan un piccolo assaggio: il singolo Iniziamo dalla fine. Una canzone profonda, che racconta di un rapporto che si trascina sul filo della malinconia. Ripartire è difficile, ma la protagonista lo deve a se stessa. Vediamo il testo e il significato.

Iniziamo dalla fine di Emma Marrone: il significato della canzone

Uscita l’1 settembre 2023, la canzone Iniziamo dalla fine di Emma Marrone è contenuta nel disco Souvenir. Il brano, scritto dalla stessa artista pugliese con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, racconta la ripartenza dopo una separazione, quella voglia/necessità di lasciarsi tutte le cose brutte alle spalle per cominciare un nuovo capitolo della vita.

“Là fuori c’è un casino

E chi ci trovo sei tu

Che poi sappiamo farci di tutto e di più“.

La protagonista di Iniziamo dalla fine è stanca delle dinamiche di coppia, ma sembra che l’abitudine riesca sempre a prendere il sopravvento.

“Ti scrivo ‘scemo’ col dito sopra tutti i vetri

Perché mi annoia tutto ma non tu

Quindi che non succeda più“.

Qualche volta, le liti servono per fare pace e tornare più forti di prima. Eppure, anche il sentimento più forte può consumarsi.

“Ci siamo fatti benissimo

Poteva essere meglio

Comunque ho capito che quello che senti però non lo sento“.

La protagonista si rende conto che il partner sparisce “tre volte su quattro” e che questo non può chiamarsi amore. La malinconia si fa sentire, impossibile negarlo, ma girare pagina e iniziare a scrivere un nuovo capitolo della vita è la cosa migliore da fare.

“Io da domani non piango

Che non ti meriti altro

Non mi meriti, no“.

Iniziamo dalla fine di Emma Marrone promette bene: sicuramente anche le altre canzoni di Souvenir saranno bellissime.

Ecco il video di Iniziamo dalla fine di Emma Marrone:

Iniziamo dalla fine: il testo della canzone

Io lo so che mi chiami

Anche da diversi fusi orari

Ieri siamo stati esagerati…

