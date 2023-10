La casa, o meglio la villa, della protagonista de Il diavolo veste Prada a New York è stata venduta: il prezzo è incredibile.

Il diavolo veste Prada è ormai un cult movie a tutti gli effetti e i suoi personaggi sono diventati delle vere icone. Non solo Andy, interpretata da Anne Hathaway ma anche e soprattutto la temutissima Miranda Priestly, la direttrice di Runway interpretata magistralmente da Meryl Streep. Un personaggio diventato un simbolo di eleganza e di stile, grazie al suo modo di vestire, ma anche alla sua villa da favola.

La casa di Miranda, nel cuore di New York, è entrata rapidamente nei sogni dei fan del celebre film del 2006 di David Frankel. Non tutti sanno però che esiste davvero e che è stata appena venduta per una somma incredibile.

Venduta la casa newyorkese di Miranda de Il diavolo veste Prada

Se tutti i fan della celebre pellicola hanno amato il personaggio interpretato da Meryl Streep, è anche per via della sua splendida dimora, una casa indimenticabile, un vero sogno. Si tratta di una villa in stile rinascimentale che si trova a New York e che permette di vivere nell’agio e nel lusso più sfrenato. A livello di comodità non le manca davvero nulla.

Meryl Streep

Villa in cinque piani, cui si aggiunge un seminterrato, e corredata da un giardino dal design elegante, vanta ben venti stanze, sette camere da letto e dieci bagni. A livello di dettagli, molte cose sono rimaste invariate rispetto al set del film. Ad esempio, l’atrio con le scale a chiocciola, ben visibile in una scena iniziale del film.

Al piano terra è possibile trovare un salotto arricchito da uno splendido lampadario di Murano. Sempre in questa zona della casa è presente anche la cucina, il vero sogno di ogni cuoca. Modernissima e super accessoriata con elettrodomestici di ultima generazione, è resta ancora più elegante dall’illuminazione in stile industrial, realizzata con lampade blu.

E se al primo piano troviamo una splendida e luminosa biblioteca con camino, al piano superiore possiamo goderci un soggiorno con soffitti alti sei metri, due grandi camini e due librerie in stile neoclassico. Al terzo piano troviamo una camera da letto con camino e ampia cabina armadio, mentre al quarto, si trovano tre camere da letto, di cui una convertita in tempi recenti in palestra. Si chiude all’ultimo piano con altre due grandi camere da letto, di cui una collegata a una terrazza immensa con vasca idromassaggio e campo da basket. Cosa volere di più?

Dove si trova la casa de Il diavolo veste Prada e quanto costa

La splendida residenza, datata 1907, si trova in uno dei quartieri di lusso di New York, l’Upper East Side, e più precisamente al 129 della East 73rd Street. Acquistata nel 2003 da Craig Effron e dalla consorte per meno di 9 milioni di dollari, è stata messa in vendita in tempi recenti, quotata la prima volta lo scorso maggio a un prezzo di 27,5 milioni di dollari. E il suo fascino senza tempo ha da subito attirato le attenzioni di tanti possibili acquirenti.

Non a caso, in pochi mesi i venditori hanno trovato un acquirente realmente interessato, e l’affare è stato chiuso lo scorso settembre per una somma leggermente più bassa rispetto al valore iniziale, 26,5 milioni di dollari. Per poter ammirare alcune foto della splendida dimora da sogno di Miranda, è possibile trovare alcune foto dell’esterno e degli interni nel book disponibile sul sito web del fotografo Evan Joseph.