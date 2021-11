La giornalista è stata attaccata da un no vax ad una manifestazione e denuncia l’assenza di forze dell’ordine: ecco il video testimonianza

Sembra che non finiscano mai le triste disavventure per Selvaggia Lucarelli: dopo lo spiacevole episodio con Morgan, la giornalista e giurata a Ballando con le Stelle è stata protagonista di un altro accadimento alquanto antipatico.

Il tutto è accaduto durante una manifestazione dei no green pass che si è tenuta ieri al Circo Massimo di Roma: Selvaggia, in quell’occasione, è stata oggetto di un’aggressione da parte di un no vax e, per testimoniare la cosa, ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter (che vi mostriamo qui).

Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale pic.twitter.com/9KYg6MvmP8 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021

La Lucarelli ha poi raccontato l’accaduto con queste parole: ““Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina – ha scritto Selvaggia – Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere ‘perché è qui oggi?’ sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale”.

Inoltre, in alcuni commenti, ha specificato quanto fosse rammaricata del fatto che, in quel momento, non fossero presenti forze dell’ordine per placare gli animi. Ma chi è l’uomo che ha aggredito la giornalista? Fanpage ha ricostruito la sua identità e fornisce queste dichiarazioni in merito: “L’uomo si chiama Roberto Di Blasio ed è un insegnante di pugilato. Come si apprende dai suoi canali social, è un fervente sostenitore delle piazze no green pass e ha partecipato a diverse manifestazioni contro il certificato verde. L’uomo sarà denunciato da Lucarelli per l’aggressione subita ieri”.

