L’ argentina interviene in merito al gossip bomba che la vede in una frequentazione col frontman e un suo commento smentisce categoricamente

La notizia ha fatto il giro del web e ha suscitato non poca curiosità nei fans: secondo alcune indiscrezioni, sembrava che Belen Rodriguez e il frontman dei Maneskin Damiano David avessero iniziato una frequentazione.

Il gossip ha destato non poche perplessità dato che lui è impegnato da anni con la modella Giorgia Soleri e lei sta attraversando un momento difficile con l’hair stylist Antonino Spinalbese, con cui da poco ha avuto la piccola Luna Marì.

Se il cantante già aveva fatto intendere con una IG Story ( ve ne abbiamo parlato qui) che si trattasse di una fake news, adesso anche la showgirl si è espressa in merito, mettendo definitivamente a tacere ogni rumors. Alla domanda di una fan sulla vicenda, Belen ha risposto in questo modo: “Se frequento davvero Damiano? Ma no! Siamo amici e lo stimo da morire da sempre!!”.

Dunque pare non ci sia altro da aggiungere, solo una bella amicizia di vecchia data! Che ne pensate?