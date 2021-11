Tra una prova e l’altra, pare sia scattata la scintilla tra il rugbista e la sua ballerina: ecco le rivelazioni di Alberto Matano.

Ballando con le Stelle è da sempre un format di intrattenimento molto amato: divertirsi e migliorarsi nel ballo è sicuramente l’obiettivo primario dei concorrenti, tuttavia, a qualcuno è capitato talvolta di trovare l’amore con uno dei ballerini.

Pare che questo sia ciò che è capitato ad Alvise Rigo: l’ex rugbista, infatti, è in gara in coppia con la ballerina Tove Villfor e trai due il feeling è stato evidente sin dal principio e non solo nel ballo. I due passano molto tempo insieme anche fuori dalla sala prova, dunque in molti hanno subito ipotizzato che ci fosse del tenero.

Prime fra tutti Selvaggia Lucarelli, che ha subito notato che la ballerina splendesse più del normale e Roberta Bruzzone che, dal linguaggio del corpo della coppia, ha subito capito che ci fosse qualcosa di più di un semplice feeling tra ballerini. E’ nel corso dell’ultima puntata che i rumors trovano un fondamento:

A lanciare la pietra è stato Alberto Matano, che ha fatto un’importate rivelazione dal dietro le quinte. Le sue parole sono state riportate da Isa e Chia: “Un momento di cronaca, perchè prima nel backstage ho visto che ci sono state le presentazioni ufficiali. I genitori di Tove hanno conosciuto Alvise e quindi evidentemente le cose vanno avanti”.

E’ solo in quel momento che Alvise, divertito e sempre complice con la sua Tove, ha fatto una battuta che ha confermato la relazione con la ballerina: “Suoceri svedesi!” ha ammesso.

Che ne pensate? Vi piace questa coppia?