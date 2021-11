Durante la pubblicità Zia Mara è stata protagonista di una piccola caduta: Pretelli ne dà l’annuncio e prende il timone della trasmissione.

Oggi, come di consueto, è andato in onda l’appuntamento con Domenica In su Rai 1: la puntata è stata abbastanza particolare, in quanto proprio la padrona di casa è stata oggetto di un piccolo incidente.

Zia Mara, infatti, ha preso una bella caduta durante la pubblicità e, per un primo momento dalla ripresa del programma ha dovuto necessariamente assentarsi. A prendere temporaneamente le redini di Domenica In è stato il giovane Pierpaolo Pretelli, da poco arruolato in pianta stabile nella squadra della trasmissione.

L’ex gieffino ha aperto il programma e ha subito informato i telespettatori dell’accaduto. E’ Novella 2000 a riportare le sue parole (vi mostriamo qui il video del momento): “Bentornati a Domenica In, io mi trovo in una situazione un po’. Sono un po’ scosso. C’è stato un piccolo incidente per Mara, ma insomma speriamo che tutto si risolva al più presto. Aspettiamo Mara. Nulla di grave, un piccolo incidente, una piccola distorsione. Ritorna presto”.

Piccolo infortunio per #MaraVenier, durante la pubblicità a #DomenicaIn, #pierpaolopretelli lo annuncia in diretta, si parla di una distorsione, si attendono ulteriori informazioni sull'accaduto pic.twitter.com/vjFdTfyIDM — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) November 21, 2021

Poco dopo, la vulcanica Mara Venier ha fatto il suo ingresso in studio: nonostante l’evidente zoppia e il ghiaccio sulla testa, la conduttrice ci ha tenuto a tranquillizzare gli animi circa le sue condizioni e ha delegato Pretelli di chiudere la trasmissione, dandogli dunque una grande fiducia. Ecco le sue parole: “Allora, ragazzi. Sono caduta. Voglio rassicurare soprattutto mio marito, che in questo momento non è neanche in Italia. Tutto bene, Nicola! Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali. Però insomma l’unica cosa è che non me la sento di continuare. La botta è stata molto forte, però sto bene. Vai avanti tu, Pierpaolo, ce la fai”. Ecco qui il video del momento: