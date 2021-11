Secondo una segnalazione, l’influencer e il conduttore di X Factor si sarebbero scambiati un bacio: ancora nessuna conferma o smentita.

Un altro gossip bomba starebbe da poche ore facendo il giro del web, seppur senza prove schiaccianti in merito. A lanciarlo l’influencer Deianira Marzano, sempre sul pezzo in merito agli ultimi scoop, e che ha ripotato le dichiarazioni di un suo seguace.

Secondo la sua testimonianza, Paola Di Benedetto e l’attore Ludovico Tersigni sarebbero stati pizzicati al The Club giovedì sera e si sarebbero scambiati un bacio: che si stiano frequentando e non vogliono far girare la notizia? Potrebbe essere ma, ovviamente è tutto da verificare, a meno che i diretti interessati non diano una conferma o smentita nelle prossime ore. Staremo a vedere come evolverà la vicenda.

Come è noto, Tersigni sta conducendo la corrente edizione di X Factor mentre la Di Benedetto, dopo aver vinto il Grande Fratello Vip e aver chiuso da tempo la relazione col cantante Federico Rossi, è impegnata con l’Hot Factor: presumibilmente, dunque, la scintilla potrebbe essere scattata proprio in questa occasione.

Restiamo in attesa di notizie più concrete in merito. Se fosse vero, che ne pensate?