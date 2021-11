Il professore del talent parla dell’amore ritrovato con sua moglie e lancia una bella stoccata a Valentin Dumitru, ex fiamma di lei.

E’ emersa relativamente da poco la notizia secondo cui Raimondo Todaro e Francesca Tocca abbiano rimesso insieme i pezzi del loro matrimonio, che aveva attraversato un momento di profonda crisi. L’allontanamento era scaturito per via di un fugace flirt della ballerina con l’ex allievo del talent Valentin Dumitru, con cui si era creato un bel feeling, affievolitosi però dopo poche settimane.

Raimondo e Francesca avevano sancito il nuovo inizio della loro storia con un bacio durante una puntata della trasmissione, commentato duramente anche dallo stesso Valentin in una iG Story (ve ne avevamo parlato qui). Le cose procedono tutt’oggi a gonfie vele e, in occasione di un’intervista a Di Più, la coppia ha svelato diversi dettagli della loro sintonia ritrovata: primo fra tutti, il desiderio di un figlio.

Ecco le parole che Raimondo ha espresso in merito: “Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. (…) Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio“. Il ballerino non ha mancato di riservare una stoccata anche allo stesso Valentin, sminuendo del tutto il valore della sua storia con la moglie: “Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale. Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro”.

Che ne pensate? Siete felici per loro?