L’ allievo di Amici con cui la ballerina tradì il professore ha commentato in modo pungente il ritorno di fiamma in diretta.

Dopo averlo suggerito ieri a Verissimo, nella puntata di oggi c’è stato un importante risvolto nella vicenda Todaro–Tocca: trai due ballerini, infatti, pare sia scattato un ritorno di fiamma. Oggi in diretta, infatti, i due, spinti da Pio e Amedeo, si sono scambiati un tenero bacio a stampo.

I due si erano lasciati diversi mesi fa in quanto la ballerina aveva intrapreso una storia con il ballerino ed ex allievo della scuola di Amici Valentin Alexander Dumitru. La storia, però, è finita dopo pochissimo e in molti hanno sperato in un riavvicinamento tra lei e Todaro, cosa che è avvenuta solo di recente, quando lui ha iniziato l’esperienza come professore.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Proprio Valentin però, ci ha tenuto commentare quanto accaduto, pubblicando una IG Stories molto esaustiva e dura: il ballerino, infatti, ha accusato Todaro di utilizzare la donna solo come “prodotto mediatico” e non perchè “abbia realmente riconquistato il suo cuore“: “lei hai tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te” ha concluso il ragazzo.

Che ne pensate?