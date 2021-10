Greta Mastroianni, ormai ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi, reagisce in modo eloquente al forte scambio di effusioni tra lui e Sophie.

L’equilibrio sentimentale tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sembra non raggiungere una chiara stabilità: eravamo rimasti che la ragazza avesse dichiarato ai suoi inquilini che l’imprenditore non rispecchiasse esattamente il suo prototipo, dunque non ci fosse possibilità di un proseguo.

Nella notte però, è scoppiata la passione trai due: i ragazzi, sotto le coperte, si sono scambiati una serie di baci, tante coccole e importanti effusioni, tant’è che la cosa non è passata affatto inosservata. In molti infatti, anche sui social, hanno commentato l’accaduto, rimanendo allibiti non solo per la modalità, ma anche per l’improvviso cambio di rotta della ragazza, che ha destato non poche perplessità. In prima linea, proprio la ormai ex fidanzata di Antinolfi, Greta Giulia Mastroianni, ci ha tenuto a commentare la faccenda:

La ragazza infatti, appresa la notizia, non ha tardato a postare una IG Stories e la sua reazione è stata davvero piccata. Greta ha ricondiviso la scena del bacio tra il suo ex e la bionda influencer, accompagnata da una breve frase: “Complimenti!“, con accanto una serie di emoji che raffigurano gli applausi.

Che ne pensate di questo improvviso risvolto?