Myrta Merlino e il suo Marco Tardelli, ospiti oggi a Domenica In, hanno raccontato a Mara Venier del loro amore. La coppia ha recentemente festeggiato i 10 anni della trasmissione di lei con famiglia e tanta gente nella Piazza di Pietra a Roma. Lei in presenza e lui in collegamento hanno così raccontato come è nato il loro amore.

Già si era percepito che il rapporto trai due fosse affiatato, in quanto proprio durante l’evento, accolti da un sacco di persone, si sono scambiati dei baci appassionati. In particolare, con loro c’erano anche i figli i figli, Nicola Tardelli (figlio dell’ex calciatore e Stella Pende), e Pietro Tucci assieme alla compagna, figlio di Merlino.

“La nostra amicizia si è trasformata in amore, sappiamo stare insieme” ha affermato lui, che ha rivelato che, in un primo momento, lui e Myrta erano semplicemente amici: “Mi ha sempre ispirato, poi ci siamo riincontrati perchè io andavo a fargli europei e ci sentivamo, poi ci siamo visti” ha continuato. Dopodiché, la coppia ha parlato di come è avvenuto il corteggiamento e Myrtha ha affermato che Marco era subito convinto delle sue idee: “Dopo un bacio, 4 ore e si era trasferito a Roma” ha commentato ironicamente tra mille risate.