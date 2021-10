Alcuni ammiratori della concorrente si fanno sentire per sostenere la loro eroina all’interno del reality show.

Sembrava un pomeriggio tranquillo quello che stavano trascorrendo ieri gli inquilini della Casa più spiata d’Italia in giardino. Mentre si stavano rilassando, i concorrenti hanno sentito delle urla che provenivano dall’esterno dell’abitazione. A chi erano rivolte?

Questa volta si trattava di alcuni ammiratori della modella Soleil Sorge, giunti fuori dagli studi di Cinecittà per farle arrivare il loro sostegno e soprattutto metterla in guardia dalle altre coinquiline, con cui in effetti non c’è un bellissimo rapporto. Dopo un po’ di fatica, ecco qual è stato il messaggio percepito dalla concorrente: “Soleil sono tutte false! Stai attenta!“, come riporta Blogtivvu.

Dopo una risata, è arrivata immediata la risposta di Soleil Sorge ai suoi sostenitori: “Grazie!! Lo so!“. Anche tutti gli altri partecipanti sono scoppiati a ridere, persino le donne, anche se probabilmente per non mostrare di aver ricevuto la frecciata della coinquilina. Soleil Sorge ha molti difetti, ma sicuramente non le manda a dire. Secondo voi ci saranno ripercussioni su ciò che è accaduto ieri pomeriggio in giardino? Soprattutto, quanto si saranno sentite chiamate in causa le altre concorrenti? Non ci resta che aspettare la puntata di domani sera per scoprirlo.