Durante la puntata di ieri, la cantante e il suo ballerino chiudono la coreografia con un bacio a stampo fuori programma: c’è del tenero?

Ballando con le Stelle non smette mai di riservare sorprese! I protagonisti del piccolo gossip del momento sono Arisa e il suo ballerino Vito Coppola.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Trai due c’è una palese sintonia sulla pista da ballo ma in molti si stanno chiedendo se questo feeling “lavorativo” si possa presto trasformare in una vicinanza più concreta: per questo, un episodio accaduto ieri sera in puntata ha fatto ben sperare i fan.

La coppia si è esibita in una performance sulle note dell’iconico Dirty Dancing e, a sorpresa, ha chiuso la coreografia con un bacio a stampo del tutto spontaneo. La stessa Arisa ha commentato l’accaduto, come riporta Novella 2000: ” Come abbiamo trovato la sintonia fra noi? Non posso dirlo. C’è stato un fuori programma. Non era programmato! Ma è stato bellissimo perché siamo entrati in una relazione molto profonda e intima. Io non ho mai relazioni così intime con persone senza starci insieme. Mi sconvolge, ma mi aiuta perché anche in futuro avrò situazioni così intime senza stare per forza insieme alla gente”. Vi mostriamo qui il video del momento:

Che ne pensate? Potrebbe presto nascere del tenero tra loro?