La conduttrice bacchetta LDA ed Albe perchè quest’ultimo voleva andare in sfida al posto dell’amico: vi riportiamo il suo discorso.

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Amici e, in occasione della gara di cover con assegnazioni da parte dei prof di cui non sono allievi, i cantanti si sono cimentati in alcuni brani musicali. Il risultato della classifica avrebbe decretato chi avrebbe affrontato la sfida la settimana seguente.

La classifica finale ha voluto in fondo LDA, Andrea e Simone e non è mancato un grande caos in studio per via di alcune situazioni verificatesi: a quel punto, Albe è intervenuto, sostenendo che la classifica non fosse a suo avviso corretta e chiedendo di andare in sfida al posto di LDA.

E’ a quel punto che Maria l’ ha bacchettato, dicendogli che non fosse giusto che si proponesse di andare in sfida al posto dell’amico in quanto non si era lamentato della cosa. Venendo a scoprire che i due ragazzi ne avessero parlato previamente e che, dunque, si fossero accordati in merito, la conduttrice ha perso letteralmente le staffe.

Intanto, ha detto ad Albe che, con questa sua decisione di prendere il posto dell’amico, non lo stava difendendo ma svilendo, oltre che non considerando il giudizio della sua insegnante Anna Pettinelli, la quale aveva dato 0 ad LDA, trascinandolo così verso la sfida. In secondo luogo, si rivolge ad LDA, utilizzando termini molto forti.

E’ Novella 2000 a riportarle: “E tu te la fai fare da lui? E le p***e nella vita dove le abbiamo? A casa? Sei in sfida, ci vai! Ogni giorno siete chiamati a cantare. Che poi ci sia uno di fronte seduto su una sedia rossa chi se ne frega? Scegli di fare il cantante, vai in sfida tutti i giorni. C’è una classifica su Spotify tutti i giorni con le visualizzazioni. Ragazzi, ma di che parlate? Hai contestato lo 0, benissimo! Ma non contestare di andare in sfida e di farti difendere dall’amico del cuore che dà dell’incompetente alla sua insegnante”. Ecco qui il video del momento:

MARIA NERISSIMA #Amici21 pic.twitter.com/NLkj2TMmca — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 21, 2021

Che ne pensate?