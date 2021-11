Nonostante gli ultimi riscontri del loro rapporto, il feeling trai gieffini non sembra placarsi: un bagno in piscina divide il web.

Il discusso rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge continua a creare dinamiche e dubbi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Più e più volte l’attore e l’influencer, incalzati in studio, hanno ribadito di essere legati da una forte amicizia che, benché molto speciale, non andrebbe mai oltre, tuttavia, l’intesa tra loro è palpabile, motivo per cui le loro parole non hanno mai convinto il pubblico.

La prima ad essersi indispettita della vicenda è proprio Delia Duran, modella sudamericana e moglie di Belli: la donna, infatti, è più volte comparsa in studio e nella Casa per parlare con entrambi di quanto stava accadendo. Questo, però, non è servito a placare gli animi.

Nelle ultime ore, infatti, un nuovo evento ha suscitato diverse polemiche sui social: Soleil e Alex avrebbero deciso di fare insieme un bagno in piscina che, proprio a tutti, è risultato estremamente intenso. La tensione trai due, che si sono buttati completamente vestiti in acqua, era alle stelle, come testimoniano i penetranti sguardi nel video ( ve lo mostriamo qui).

Tra Alex e Soleil c’è una chimica artistica esplosiva #gfvip pic.twitter.com/qI4cbis9wT — simona (@Simo_Val) November 21, 2021

Cosa accadrà adesso? Ci saranno nuovi risvolti nella vicenda?