L’ex conduttrice di Forum racconta alcuni aspetti della sua vita in un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin.

La vita della giornalista Rita dalla Chiesa è sempre stata scandita da perdite dolorose ed episodi sofferenti, ma non per questo lei si è mai data per vinta. È quello che racconta lei stessa ospitata da Silvia Toffanin nella sua trasmissione pomeridiana della domenica, Verissimo.

Il racconto parte proprio dalla sua adolescenza e dalla sua famiglia: “Ho sempre avuto uno spirito ribelle. Da bambina sono sempre stata così, per mio padre era un problema tenermi a bada”. Proprio la perdita del padre, il grande Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha segnato un trauma fortissimo nella sua vita: ” Quando è morto l’ho saputo un po’ da sola, ci sono delle sensazioni che hai nella vita quando ricevi delle telefonate strane: Come reazione, sono andata a casa e mi sono messa sotto la doccia e sono rimasta lì rannicchiata fino alla mattina. Non ho voluto vedere nessuno“.

Durante l’intervista c’è spazio anche per ricordare la madre, che se n’è andata all’improvviso a causa di un infarto, e per l’ex marito Fabrizio Frizzi: “Era una persona perbene, piena di valori. Io credo di essere stata molto fortunata ad aver passato 16 anni della mia vita con un uomo così“.

Per fortuna nella sua vita c’è spazio anche per la gioia e per l’amore, soprattutto dopo l’arrivo di sua figlia Giulia: “Lei mi ha cambiato completamente la vita. Non avrei mai pensato di potermi innamorare così follemente di un bambino. Non mi staccavo mai da lei“.

