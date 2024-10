Vi presentiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni dei Litfiba, da “Regina di cuori” a “Il mio corpo che cambia”.

Nati a Firenze all’inizio degli anni ’80, i Litfiba sono una delle rock band più rilevanti e innovative della scena musicale italiana. Nonostante negli anni abbia cambiato più volte formazione, il gruppo ha sempre mantenuto intatto il suo spirito ribelle e la sua capacità di realizzare hit di successo. Di seguito vi presentiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni dei Litfiba.

Il percorso artistico dei Litfiba ha preso ufficialmente il via con l’ingresso di Piero Pelù come voce del gruppo. L’esordio dal vivo datato 6 dicembre 1980 ha segnato l’inizio di una serie di concerti che hanno portato la band a guadagnarsi una solida reputazione sul territorio nazionale. Pelù ha poi lasciato la band nel 1999, ma questo non ha arrestato la band, che ha continuato ad esibirsi fino al 2022. Ecco una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni dei Litfiba:

Scatti ai nervi e sensi che | le ombre dei sogni scuotono, | spazza vento e porta via | il bambino che gioca con il mare, | non sarò eroe, | non sarei stato mai, | tradire e fuggire, | è il ricordo che resterà. (Eroe nel vento)

Lulù | La luce è vuota | Senza colori | Senza più vita | Lulù | Ogni ora persa | È una ferita | Che si apre in volto a noi | Marlene | Quanto odio ho visto | Quante ferite | Alla mia anima persa | Marlene | Suona la ribeca | Ed ogni uomo | Grida: “Pace a noi!” | Ma noi restiamo soli di fronte all’odio. (Lulù e Marlene)

Ho viaggiato nel freddo | Faccia a faccia con la mia | Ombra che si gettava | Nel bianco velo del tempo. (Instanbul)

Eva ballava sul fuoco | Profumo di sesso attorno a sé | Eva ballava sul fuoco | La notte in cui nacque l’odio | Strappava i loro cuori. (Tziganata)

Lei non sa di essere portata via | Da un vento che ama | Crede di essere libera ma | La distanza che la separa da sé | Rende invisibile ogni realtà. (Pioggia di Luce)

Senza aria, senza sole | Resta oscurità e | L’uomo vive un sogno | Fatto di silenzi. (Desaparecido)

Resta una parte di me | Quella più vicino al nulla. (Resta)

Ti stavo a guardare | Nel silenzio | Il senso dello spazio ci divide già | E mi fermo qui, davanti a questo muro | Ogni parola non ha più peso dell’aria | Che si confonde in noi | Non respirare | Questo momento non ha età | E un vago senso di vuoto ci colora | Ti prego lasciami stare! (Re del silenzio)

Luci infrangono lo spazio della vista | Questa notte la notte ha fermato il tempo | La luce è un vortice | Questa notte non deve finire mai | Perché sei bellissima | Luna avvolgimi lo spazio della vista | Accarezzo i tuoi occhi e mi resta in mano un po’ di te | La luce è un vortice | Come frammenti di voci lontane. (Pierrot e la Luna)

Il cuore è solo un muscolo impazzito, vento ghiaccio mi trasforma in fuoco | Ferma la mia sete, bevi la mia febbre. (Febbre)

Si può vincere una guerra in due | e forse anche da solo, | si può estrarre il cuore anche al più nero assassino, | ma è più difficile cambiare un’idea. (Apapaia)

Il mio sogno è un taglio netto a tutto | e voglio che sia più reale, | potrei stare ore ed ore a parlare al silenzio, | ma è più difficile cambiare un’idea. (Apapaia)

Il giorno traveste di luce ogni cosa vivente | Ma non toglie la paura dei fantasmi! (Apapaia)

Sole, silenzio, piatto | Come questa Terra senza profondità | Ti porta dentro il respiro | E ti senti ancora più, sempre più | PICCOLO! | Venderò l’ anima | Colorando il nero dell’ orizzonte | Venderò l’ anima | Sto morendo, morendo di solitudine | Venderò l’ anima | Forse questo è un sogno, forse un mare | Dove perdersi per ritrovare | Le ali del cielo. (Ballata)

Dopo 42 anni di carriera, nel 2021 i Litfiba annunciano il loro ritiro dalle scene con un ultimo tour culminato nel dicembre 2022. Questa decisione ha segnato la fine di una lunga e proficua carriera musicale che ha lasciato un segno indelebile nella storia del rock italiano. Ecco un’altra selezione di frasi tratte dalle canzoni dei Litfiba: