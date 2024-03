Il bonus patente è stato prorogato per tutto il 2024: vediamo come funziona e chi può ottenere fino a 2,500 euro.

Per tutto il 2024, il Governo ha confermato il bonus patente. Come accaduto in passato, anche questa volta bisogna rispettare determinati requisiti per accedere al contributo massimo di 2,500 euro. Vediamo come funziona e a chi è destinato.

Bonus patente 2024: a chi è destinato e come funziona

Introdotto nel 2022, il bonus patente è stato confermato anche per il 2024. Si tratta di un contributo particolare, che non è destinato a tutte le persone che intendono ottenere o rinnovare il documento utile per mettersi alla guida di un’automobile. L’incentivo, che ha un valore massimo di 2,500 euro, può essere usato “esclusivamente per far fronte alle spese di formazione da sostenere per il conseguimento, anche cumulativo, di una delle patenti di tipo C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E (Articolo 116, comma 3, del codice della strada e della carta di qualificazione del conducente CQC)“.

Oltre al tipo di certificato di guida, per accedere al bonus patente 2024 è necessario avere altri due requisiti importanti: età compresa tra i 18 e i 35 anni e la cittadinanza italiana o europea. Il contributo, è bene ribadirlo, è destinato solo ed esclusivamente all’ottenimento di abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati al trasporto di persone e di merci.

Bonus autotrasporti: come si richiede?

Il bonus patente dovrebbe restare in vigore fino al 31 dicembre 2026, ma i fondi stanziati dal Governo potrebbero esaurirsi molto prima. E’ per questo che, se si è intenzionati ad ottenerlo, è bene presentare la domanda il prima possibile. Il contributo si richiede direttamente sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a partire dalle ore 12:00 del 4 marzo 2024 fino ad esaurimento delle risorse.