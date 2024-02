Addio documento fisico, anche la patente diventa digitale: quando arriva e come funziona la nuova versione della licenza di guida.

La rivoluzione digitale in Italia sta avanzando ad ampi passi. Tra i tanti documenti che ben presto saranno disponibili anche in versione digitale sta creando molte attese e curiosità la patente di guida. Da tempo si parla infatti di patente digitale, una versione telematica di uno dei documenti più importanti per la nostra vita quotidiana, e a quanto sembra i tempi sono finalmente maturi per rendere ufficiale questa novità anticipata già diversi anni fa. Ma come funzionerà la nuova patente di guida e quando sarà effettivamente disponibile? Ecco tutto ciò che bisogna sapere.

Patente digitale: come funziona

Partiamo da una precisazione fondamentale: al suo arrivo la patente di guida in versione digitale non sostituirà del tutto quella cartacea, ma comincerà con l’affiancarla, e probabilmente per molto tempo entrambi i documenti avranno validità legale. La nostra cara vecchia patente non dovrà quindi essere sepolta in un vecchio cassetto, ma potrà rimanere comodamente nel nostro portafogli o portadocumenti.

Molto presto potrà però essere almeno affiancata da una versione digitale da custodire gelosamente nel nostro portafogli virtuale. Voluta fortemente dalla Commissione europea per cercare di rendere più moderni, sostenibili e anche rapidi i controlli dei documenti di guida, la nuova patente digitale sarà più complicata da falsificare, e sarà praticamente impossibile da smarrire.

In Italia si troverà all’interno dell’app Io e dell’IT-Wallet, e servirà ovviamente anche come documento d’identificazione personale in tutta Europa. Per poterla ottenere basterà fare il proprio accesso all’app Io attraverso le consuete modalità (SPID o Carta d’Identità Elettronica). Sul display dello smartphone comparirà un QR Code che le autorità potranno inquadrare per ottenere tutte le informazioni presenti sulla patente, le autorizzazioni, la scadenza e così via. Inoltre, sempre tramite Io sarà possibile avere la possibilità di controllare il saldo dei punti della patente aggiornato in tempo reale.

Quando arriva la patente digitale

Il conto alla rovescia può finalmente iniziare. A meno che non lo si era già fatto partire qualche mese fa. In teoria l’arrivo della patente digitale sarebbe dovuto avvenire entro la fine dello scorso anno, ma a causa di varie difficoltà si è preferito rinviare di qualche mese l’arrivo di questa novità.

Adesso le ultime indicazioni parlano di un possibile arrivo entro la prossima estate, o nella peggiore delle ipotesi entro la fine del 2024. Non resta che aspettare fiduciosi quello che sarà l’ennesimo passo verso un futuro sempre più digitale.