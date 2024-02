Qual è il significato di A Tutto cuore di Claudio Baglioni? La canzone invita a vivere davvero, senza rimpianti e rimorsi.

Tra i successi degli ultimi anni lanciati da Claudio Baglioni c’è A tutto cuore. La canzone invita a chiedersi ogni giorno se si sta davvero vivendo oppure si sta assistendo agli eventi come se fossero film con altri protagonisti. Vediamo il testo e il significato del brano.

A Tutto cuore di Claudio Baglioni: il significato della canzone

Uscita nel 2020, A tutto cuore di Claudio Baglioni è contenuta nel disco In questa storia che è la mia. La canzone, una ballata rock intensa, è un invito a vivere la vita intensamente. Il cantante utilizza il cuore come se fosse un compagno di viaggio e, allo stesso tempo, una sorta di misuratore dei gesti che ognuno di noi compie. Nell’affrontare l’esistenza quotidiana bisogna metterci il cuore, sempre e comunque, altrimenti si rischia di spegnere l’entusiasmo, o ancora peggio di condurre una vita a metà.

“Per difenderti e non cedere né arrenderti

A credere di aver saputo mai rispondere nel chiederti

Se hai vissuto“.

Ogni giorno bisognerebbe guardarsi allo specchio e chiedersi se si sta davvero vivendo, oppure se si stanno buttando via i giorni senza dargli il giusto valore.

“E di batterti tra i sogni e di prometterti

Di esistere per davvero

Ma il mistero è come smettere di abbatterti“.

Gioie e dolori, sorrisi e pianti: a prescindere dalle turbolenze, non bisogna mai smettere di lottare per restare a galla. Come farsi forza quando sembra che non ci sono speranze? Mettendoci tutto il cuore. Claudio Baglioni ha così spiegato il significato della canzone: “Parliamo di vita e di spettacolo, perché il cuore è il nostro primo strumento, una percussione che ci accompagna per tutta la vita. Forse è anche l’unico calendario, l’unico orologio che ci indica il tempo. Quando lo si mette tutto a disposizione è come metterci tutta l’energia, la forza, la voglia, l’entusiasmo. Si dice anche ‘a tutta birra’, ‘a tutto gas’: è usarlo tutto, nella vita e negli spettacoli“.

Ecco il video di A Tutto cuore di Claudio Baglioni:

A Tutto cuore di Claudio Baglioni: il testo della canzone

C’è da spendere una vita per comprendere

Se è finita di succedere o confonderti

E ad accendere ogni alba per sorprenderti…

Continua per il testo integrale