Avete mai sentito parlare della casa delle bottiglie? La dimora è stata messa in vendita: ecco dove si trova e quanto costa.

Se non avete mai sentito parlare della casa delle bottiglie dovete assolutamente recuperare. Come suggerisce il nome, si tratta di una dimora quasi interamente fatta di bottiglie. Vediamo dove si trova e a quanto è stata messa in vendita.

Casa delle bottiglie: dove si trova?

Una casa fatta di bottiglie di vetro di recupero, che creano giochi di luce spettacolari. Stiamo parlando della Bottle House, di proprietà dei coniugi Theodore e Meletis Bryson. La coppia, da sempre molto attenta all’ambiente, ha deciso di dare vita a questa costruzione anni fa, quando ha iniziato a raccogliere le bottiglie abbandonate ai bordi delle strade. In un primo momento, marito e moglie volevano solo dare un contributo alla lotta contro l’inquinamento, poi hanno pensato di dare una seconda vita ai rifiuti che raccoglievano.

Così è nata la casa delle bottiglie, una fattoria che poi è stata trasformata in un bed & breakfast. Si trova nello Stato americano dell’Arizona, per la precisione poco fuori Tucson. La dimora, fatta di bottiglie, rocce, malta e pietre incastonate, è immersa nella natura. Occupa 250 metri quadrati su un solo piano ed è composta da tre camere da letto con altrettanti bagni, una grande sala da pranzo, un ufficio e una cucina abitabile. Inoltre, c’è un ampio spazio esterno, che vanta una sala giochi con un tavolo da biliardo che è un’opera d’arte e una serie di portici circondati da piante grasse.

Quanto costa la casa delle bottiglie?

La casa delle bottiglie è dotata di ogni tipo di comfort. Pensate che i coniugi Bryson hanno studiato nei dettagli perfino l’isolamento termico. Come? Semplice: hanno scelto le bottiglie in base al grado termico del vetro. La dimora vanta anche camini, due stufe a legna e le pale al soffitto per l’aria. Ovviamente, ogni ambiente è curatissimo e ci sono diversi complementi d’arredo di design. Quanto costa la Bottle House? La fattoria è stata messa in vendita a 432.500 dollari.