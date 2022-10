Portafoglio digitale: cos’è, come viene utilizzato, quali sono i suoi vantaggi e quali gli svantaggi.

Il mondo dell’economia e della finanza corre veloce e la digitalizzazione sta prendendo sempre più corpo anche in questo mondo, complice l’exploit delle criptovalute e degli investimenti nel fintech. Anche per questo motivo, molte persone stanno sostituendo il proprio portafoglio fisico con un portafoglio digitale. Ma di cosa si tratta? Semplicemente di un software in cui poter immagazzinare moneta elettronica utile per effettuare operazioni online di qualunque genere, compresi gli acquisti negli e-commerce. Scopriamo insieme come funzionano, quali sono i vantaggi e quali gli svantaggi.

Portafoglio digitale: a cosa serve e come funziona

Chiamati anche e-wallet o portafogli elettronici, stanno sostituendo sempre più spesso le carte di credito e di debito. In alcuni casi possono anche diventare delle versioni digitali delle varie carte, con i dati che vengono archiviati all’interno delle diverse applicazioni.

Per poter avere il proprio e-wallet bastano pochi requisiti. In particolare, un indirizzo e-mail, una carta d’identità in corso di validità o un passaporto, una prova dell’indirizzo di residenza e una fotografia. In generale, un portafoglio con impronta digitale può concretizzarsi in un’app mobile collegata a un sito web. Può quindi essere utilizzato attraverso tutti i propri dispositivi elettronici, in maniera comodissima.

Con un portafoglio digitale puoi pagare, come fosse una carta, in moltissimi store anche fisici, e puoi anche prelevare il contante caricato al suo interno. Tuttavia, non puoi trasferire il denaro immesso nell’e-wallet in altri conti, a meno che tu non abbia inserito all’interno del portafoglio anche gli account delle banche.

Pro e contro dell’utilizzo di un portafoglio digitale

Come abbiamo visto, dunque, i portafogli elettronici sono una soluzione sempre più apprezzata anche da chi non mastica molto di finanza digitale. Ma quali sono i pro di avere un e-wallet? Innanzitutto, consentono di partecipare al commercio globale e di inviare anche l’invio di rimesse. Non sono poi collegabili necessariamente con un conto bancario. Ciò vuol dire che si può avere il proprio portafoglio anche senza aprire alcun conto. Nella pratica di tutti i giorni, poi, permettono di fare acquisti e di ricevere pagamenti in modo facile e sicuro, e consentono di non avere contanti con sé. Puoi inoltre inserire al suo interno anche biglietti, documenti e molto altro.

Ogni cosa ha però anche i suoi contro, e infatti anche questa tecnologia non può nascondere alcuni svantaggi evidenti. In particolare, potrebbe portare a condividere informazioni di acquisto con altre società, con conseguente perdita di privacy. Funziona poi solo con una connessione internet, e può essere messo a rischio qualora si subisse un furto dello smartphone oppure lo si smarrisse accidentalmente. D’altronde, il pericolo furto esiste sempre, anche con un portafoglio fisico, con la differenza che un portafoglio digitale può almeno essere bloccato.

