Come viaggiare in maniera sostenibile: alcuni consigli per rendere l’impatto delle nostre vacanze meno gravoso per l’ambiente.

Con l’aggravarsi della crisi energetica, è diventato sempre più importante per tutti noi cercare di ridurre il nostro impatto sul pianeta. Anche per questo motivo è un trend in grande crescita negli ultimi anni quello del turismo sostenibile, ovvero dei viaggi che rispettano l’ecosistema riducendo al minimo sprechi, consumi e altri comportamenti dannosi. Ma in che modo si può rendere i viaggi sostenibili? Ecco una serie di consigli utili da tenere in mente quando si pianificano le vacanze sia estive che invernali, suggerimenti utili per ogni stagione e ogni periodo dell’anno.

Cosa si intende per turismo sostenibile: come viaggiare in maniera eco-friendly

Il turismo sostenibile è una forma di turismo che incoraggia i viaggiatori ad adottare pratiche che rendono minimo l’impatto sull’ambiente e preservano le risorse. Si tratta di un trend che coinvolge anche le dimensioni sociali ed economiche del settore turistico, riconoscendo l’impatto del nostro viaggiare in un determinato territorio e cercando di gestire ogni fase del viaggio e del pernottamento in maniera responsabile. Tra le pratiche di turismo sostenibile possiamo includere buone abitudini come l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, la riduzione del consumo di energia e molto altro ancora.

famiglia valigie vacanza

Viaggi sostenibili: alcuni consigli

Come abbiamo già avuto modo di accennare, i viaggi sostenibili sono in grande crescita, soprattutto grazie a una maggior sensibilità di moltissime persone alle tematiche ambientali. Possiamo rendere minore l’impatto delle nostre vacanze in tantissimi modi, a partire dalla scelta di una destinazione eco-friendly- Ci sono posti nel mondo in cui è più probabile che il nostro impatto sia minore, magari per la presenza di molti resort che praticano politiche sostenibili, o semplicemente perché più vicini, o inseriti in un contesto naturale protetto. Quando scegli la destinazione e il luogo in cui pernottare, cerca di tenere presente questo aspetto.

C’è poi da considerare i viaggi e gli spostamenti. Volare è il modo più rapido per andare da una parte all’altra del mondo, ma è anche quello che ha il maggior impatto sull’ambiente. Se puoi evitare di prendere un aereo, cerca di farlo, dando magari priorità ai treni, tra tutti i mezzi quello a minor impatto, oltre che il più economico.

Una volta arrivato a destinazione, cerca di recarti in ristoranti che facciano cucina locale, per dare una mano alla comunità del posto e anche per evitare che la richiesta di ingredienti provenienti dall’estero possa alimentari dei consumi molto dannosi per l’ambiente.

Altre pratiche molto utili sono poi l’utilizzo di borracce o bottiglie d’acqua riutilizzabili e la rinuncia alla plastica monouso per posate, bicchieri e altri tipi di oggetti di consumo. Ricorda infine di non lasciare rifiuti in giro e di riciclare tutto ciò che è riciclabile. Bastano questi semplici comportamenti per rendere una vacanza molto più rispettosa dell’ambiente in cui viviamo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG