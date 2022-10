Come scattare foto belle: i consigli e i trucchi per poter migliorare i propri scatti fotografici.

L’utilizzo di social network come Instagram ha trasformato tutti noi, al giorno d’oggi, in fotografi amatoriali. Ma in che modo possiamo scattare delle belle foto? Ci sono alcune cose che possiamo fare per migliorare i nostri scatti. Alcuni semplici consigli sono utilizzare la luce naturale, trovare una buona location e usare un treppiedi. Puoi anche migliorare regolando l’esposizione, il bilanciamento del bianco e la saturazione dei colori. Se tutti questi concetti non ti sono chiari, proviamo a vedere nel dettaglio alcuni suggerimenti per riuscire a catturare il momento perfetto.

Come imparare a scattare foto belle

La prima cosa da fare è scegliere non solo un posto incantevole, ma anche dotato di una buona illuminazione. Senza luce, uno scatto non potrà mai risultare perfetto. Ricorda poi di lasciarti il sole alle spalle, o almeno di lato. Se lo avrai davanti all’obiettivo, difficilmente si riuscirà a vedere qualcosa.

ragazza giovane turista macchina fotografica

Un altro modo per migliorare le proprie abilità fotografiche è sperimentare con angoli e prospettive, cercando se possibile di catturare la bellezza naturale che c’è attorno al protagonista del nostro scatto. Preferibile poi utilizzare un treppiede per avere la certezza della stabilità, e sfruttare le opzioni di scatto multiplo, per ovviare a possibili imprevisti come movimenti improvvisi o cambi d’espressione.

Trucchi fotografici per principianti

Se sei appena agli inizi, può essere difficile sapere come fare belle foto. Ma con un po’ di pratica e qualche consiglio utile, in poco tempo potrai scattare delle foto fantastiche. Ecco alcuni trucchi ideali per un principiante:

– scatta in formato RAW, per avere più flessibilità quando dovrai editare le tue foto in seguito;

– usa il principio dei terzi, regola base della fotografia, per aiutarti a creare foto più interessanti (per utilizzarlo, immagina che la tua foto sia divisa in nove parti uguali da due linee verticali e due orizzontali, poi cerca di posizionare il soggetto principale lungo queste linee o dove si intersecano);

– impara a comporre le foto, per creare scatti più interessanti e ben bilanciati;

– scatta in modalità manuale. per avere più controllo sull’aspetto e sulla sensazione della tua foto;

– impara a conoscere la tua macchina fotografica e a saper utilizzare tutte le sue funzioni.

Postproduzione: come ritoccare le foto

Per migliorare le tue foto, specialmente da principiante, diventa importante la fase di postproduzione, per ritoccare qua e là i tuoi scatti. Ma quali software dovresti utilizzare? La risposta non è complessa. Ne esistono ormai tantissimi disponibili sia in forma di app che per desktop, da Photoshop a Snapseed. Attraverso questi è possibile modificare le foto sia con le abilità di esperto che con le poche conoscenze di un principiante.

Solitamente questi strumenti permettono di cambiare la saturazione, il colore, di correggere i difetti di luce e anche i difetti stessi presenti all’interno dello scatto, magari dando la possibilità di cancellare un oggetto che non volevi ritrarre. Provane alcuni e sperimenta tutte le opzioni a tua disposizione per capire quale possa essere il migliore per te. Insomma, non lasciarti scoraggiare se le tue foto non sono subito perfette come le vorresti. Con un po’ di pratica, vedrai che non solo ti divertirai un mondo, ma diventerai anche giorno dopo giorno più bravo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG