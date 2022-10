Il reddito di cittadinanza e l’assegno unico aiutano moltissime famiglie italiane: si possono richiedere entrambi?

L’assegno unico universale (AUU) è un sussidio erogato dall’INPS verso tutte le famiglie che hanno figli a carico. Il sussidio è valido per ogni figlio minorenne e maggiorenne fino al raggiungimento dei 21 anni, mentre è valido senza limiti d’età per i figli affetti da disabilità. Per i figli maggiorenni il sussidio è previsto in diverse condizioni. Se frequenta un corso di formazione professionale o universitario, se svolge un tirocinio con reddito inferiore a 8000€ annui, se svolge il servizio civile o se è registrato come disoccupato.

L’INPS individua la presenza di figli a carico in un nucleo famigliare attraverso la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dove è segnato anche l’ISEE. Per chi riceve il reddito di cittadinanza l’assegno unico è previsto? Scopriamo quali sono le regole e a quanto ammonta l’AUU.

Reddito di cittadinanza e assegno unico: le regole

monete banconote soldi duecento euro

Chi usufruisce del reddito di cittadinanza può avere accesso anche all’assegno universale unico. L’INSP, se è già in possesso di tutte le informazioni legate al reddito e al numero di figli a carico, erogherà automaticamente l’AUU sulla carta del RdC. In questo caso, però, l’assegno presenterà un importo inferiore rispetto a chi non usufruisce del reddito. Verrà infatti sottratto dalla somma totale, la differenza della quota del RdC.

Nel caso in cui l’INPS non abbia tutte le informazioni e non sia possibile reperirle dal portale, sarà necessario inoltrare una richiesta ufficiale tramite il Modello Rdc-Com/AU, integrando con tutti i dati richiesti.

A quanto ammonta l’assegno unico universale?

L’importo mensile dell’assegno unico varia in base all’ISEE. Va da un minimo di 50€ per figlio al mese per famiglie con ISEE superiore a 40.000€ all’anno fino ad un massimo di 175€ per ISEE inferiori a 15.000€ annui.

Si può fare richiesta per l’assegno dal 1° gennaio di ogni anno. Questo verrà erogato per un anno a partire da marzo fino al febbraio dell’anno successivo. È importante ricordare che l’assegno ha valore retroattivo e per chi non ha il RdC viene erogato verso metà mese, mentre per le famiglie che percepiscono il RdC viene erogato solitamente verso fine mese.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG