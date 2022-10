Frasi su un nuovo inizio: le citazioni, gli aforismi e gli incoraggiamenti migliori per poter ricominciare.

Tutti nella vita a volte cadiamo. L’importante è riuscire a rialzarsi, perché ogni fine coincide sempre con un nuovo inizio. E questo è un pensiero rassicurante. Se hai bisogno di un incoraggiamento in una fase della tua vita in cui sei alle prese con una grande svolta, potrebbe essere d’aiuto leggere qualche spunto di riflessione che ci hanno lasciato in eredità alcuni grandi pensatori e scrittori del passato. Ecco allora alcune delle frasi su un nuovo inizio più adatte in assoluto a ripartire con il piede giusto.

Frasi inizio nuovo vita: le migliori

Sono diverse le occasioni della vita in cui sentiamo di essere davanti a un nuovo inizio. A volte si tratta di lieti eventi, come l’arrivo di un figlio, un nuovo lavoro, il principio di una storia d’amore o anche di una bella amicizia. Altri sono meno felici, come un trasferimento obbligato, la perdita di una persona cara o anche il licenziamento. Fortunatamente, esistono frasi adatte per ognuna di queste occasioni importanti.

Donna che si allena

Perché qualunque cosa accada, anche la più brutta, non può abbatterci a lungo. Ciò che non ci uccide, ci fortifica, cantava qualche anno fa Tiziano Ferro. Ed è proprio così che funziona. Siamo fatti per reagire alle avversità e per ripartire ogni volta con una marcia in più, quella derivante dall’esperienza. Detto questo, andiamo a leggere insieme alcune delle più belle citazioni riguardanti un nuovo inizio:

– Fai le cose difficili quando sono facili, e inizia le grandi cose quando sono piccole. Un viaggio di mille miglia deve iniziare con un singolo passo. (Lao Tzu)

– Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio. (Antoine de Saint-Exupéry)

– Molti di noi passano la vita come dei falliti, perché siamo in attesa del ‘momento giusto’ per iniziare a fare qualcosa di utile. Non aspettare. Il momento non potrà mai essere quello ‘giusto’. Inizia dove ti trovi, e lavora con qualsiasi strumento tu possa avere a disposizione, e troverai migliori strumenti mentre stai proseguendo. (Napoleon Hill)

– Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

– Il tempo non ha divisioni per segnare il suo passaggio, non c’è mai una tempesta di tuoni o squilli di trombe per annunciare l’inizio di un nuovo mese o anno. Anche quando inizia un nuovo secolo siamo solo noi mortali che suoniamo le campane e spariamo a salve. (Thomas Mann)

– Ricordati che qualsiasi momento è buono per cominciare. Apprendi dagli audaci, dai forti, da chi non accetta compromessi, da chi vivrà malgrado tutto. Alzati e guarda il sole nelle mattine e respira la luce dell’alba. Tu sei la parte della forza della tua vita. Adesso svegliati, combatti, cammina, deciditi e trionferai nella vita; Non pensare mai al destino, perché il destino è il pretesto dei falliti. (Pablo Neruda)

– Se sei abbastanza coraggioso da lasciarti dietro tutto ciò che è familiare e confortevole, e che può essere qualunque cosa, dalla tua casa ai vecchi rancori, e partire per un viaggio alla ricerca della verità, sia esteriore che interiore; se sei veramente intenzionato a considerare tutto quello che ti capita durante questo viaggio come un indizio; se accetti tutti quelli che incontri, strada facendo, come insegnanti; e se sei preparato soprattutto ad accettare alcune realtà di te stesso veramente scomode, allora la verità non ti sarà preclusa. (Elizabeth Gilbert)

Aforismi nuovo inizio: quale scegliere?

Come abbiamo potuto vedere, di frasi e citazioni sul ricominciare ne esistono davvero moltissimi, alcuni creati da grandi scrittori, altri da filosofi, altri ancora da importanti uomini e donne della politica. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta, e a volte decidere qualche rendere il proprio motto può essere complicato. Ma d’altronde perché scegliere? Meglio abbondare e lasciarsi ispirare anche da altri aforismi, come quelli che ti proponiamo in questo paragrafo:

– Il segreto per farsi strada è di iniziare. (Mark Twain)

– Il fallimento è la solo opportunità per cominciare di nuovo con più intelligenza. (Henry Ford)

– Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio. (Jim Morrison)

– Non potrai mai vincere se non cominci mai. (Helen Rowland)

– La vita comincia a quarant’anni. (Sophia Tucker)

– Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG