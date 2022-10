Quali sono le migliori app per prenotare ristoranti? Da The Fork a Tripadvisor, passando per Quandoo: scopriamole tutte.

Mangiare al ristorante è un piacere, ma qualche volta si può incappare in veri e propri locali da incubo. Con alcune applicazioni, però, è possibile andare a colpo sicuro. Da The Fork a Tripadvisor, passando per Quandoo: vediamo quali sono le migliori app per prenotare ristoranti.

Le migliori app per prenotare ristoranti

Scegliere un posto dove andare a mangiare, a meno che sia un locale che si frequenta abitualmente, è difficile. Con le app di prenotazioni ristorante l’impresa è meno ardua, anche perché si possono sbirciare le recensioni con un semplice click. Non solo, applicazioni di questo tipo sono indispensabili quando ci si trova fuori città per lavoro o per diletto. Sfruttando il GPS, infatti, consigliano i locali più vicini alla propria posizione e, quasi sempre, offrono anche il percorso per raggiungerlo.

Senza ombra di dubbio, tra le migliori app per ristoranti c’è Tripadvisor, disponibile sia su Android che iOS. Non offre solo indirizzi di locali dove pranzare o cenare, ma anche hotel, agriturismi, B&B e attrazioni turistiche. Altra applicazione utilissima per prenotare un tavolo è The Fork (Android e iOS). Con più di 11 milioni di recensioni, consente di scegliere tra i migliori locali dello Stivale. L’app, dulcis in fundo, permette di accumulare punti fedeltà che fanno ottenere sconti presso i ristoranti aderenti.

Trovare ristoranti non è mai stato così semplice: è merito delle app

L’app Quandoo (Android e iOS) sta diventando sempre più gettonata perché sfrutta un sistema di prenotazione tavoli online intelligente e personalizzabile. Gli utenti, infatti, possono cercare il ristorante in base ai propri gusti, alle recensioni lasciate dai clienti e alla spesa che si può sostenere, memorizzando tutto sull’account. In questo modo, ogni ricerca successiva sarà già ‘tarata’ e si potrà avere accesso a tutte le prenotazioni già effettuate. Ultime applicazioni must have per food blogger provetti sono Yelp (Android e iOS) e Agriturismo.it (Android e iOS). La prima è di facile utilizzo e intuitiva come le precedenti, mentre la seconda è incentrata soprattutto sugli agriturismi, offrendo oltre 3500 indirizzi con uno sconto fino al 50%.

Riproduzione riservata © 2022 - DG