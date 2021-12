App per scherzi telefonici: le migliori gratuite disponibili sugli store degli smartphone Android e sull’Apple Store degli iPhone.

Ami gli scherzi telefonici e vorresti farne qualcuno ai tuoi amici e parenti, magari per ‘vendicarti’ di uno scherzo subito, o semplicemente per vivere un momento di goliardia? Se fino a poco tempo fa dovevi contare solo sulle tue forze, da qualche anno a questa parte ormai la tecnologia può diventare il tuo più grande alleato. Sapevi che esistono delle app per scherzi telefonici? Ce ne sono diverse, gratuite o a pagamento, per Android o per iPhone. Scegli tu la tua preferita! Eccone alcune delle migliori secondo gli esperti.

App per scherzi telefonici gratis

Se vuoi fare uno scherzo telefonico come si deve, non puoi non cominciare da JuasApp, un’applicazione disponiblie sia per Android che per iOS e che permette di scegliere tra molti scherzi già registrati, oltre che di modificare la propria voce per registrare degli scherzi in prima persona. Sugli store la trovi in download gratuito, ma per poter effettuare delle chiamate devi acquistarle tramite crediti che possono essere ottenute tramite acquisti in-app al costo di 0,99 euro su Android e 1,09 su iPhone. Puoi comunque guadagnare crediti anche in maniera gratuita attraverso semplici operazioni, come il collegamento tra il tuo account Facebook all’app.

Tra le tante opzioni a tua disposizione con quest’app c’è anche quella che ti consente di registrare scherzi dal vivo con voce modificata. Puoi scegliere una voce acuta o una voce con elio, una voce da robot o una da demonio, e tante altre ancora.

Un’alternativa interessante, disponibile per entrambi i sistemi operativi, è Jokesphone, tra le app scherzi telefonici una delle più utilizzate in assoluto. Come la precedente, permette di scegliere tra decine e decine di scherzi registrati, tutti molto divertenti. Non puoi però registrarne in questo caso uno con la tua voce. Se quindi preferisci metterci in gioco in prima persona, non è la soluzione più adatta a te.

Applicazione scherzi telefonici: le alternative principali

Di app per fare scherzi telefonici ce ne sono moltissime sugli store Android e iOS, anche su iPhone 13. Una delle migliori è Prank Wars, che consente non solo di registrare gli scherzi, ma anche di ascoltarli in tempo reale. Una soluzione ottima se non hai molta pazienza e ritieni sia più divertente ascoltare uno scherzo in diretta che non in differita. Ulteriori soluzioni sono poi Prank Dial e Prankyapp.

Le migliori app per scoprire gli scherzi

Se invece sei spesso vittima di uno scherzo telefonico e sei infastidito da questa situazione, puoi sfruttare alcuni punti deboli delle app per scherzi. Ad esempio Prank Wars mostra il numero chiamante e quindi ti basta fare una ricerca su Google per scoprire se quel numero appartiene a una persona reale o all’app.

Qualora volessi invece prevenire gli scherzi telefonici puoi scaricare una delle tante app che permettono di rintracciare un numero privato, come Whooming, software in grado di scoprire i numeri privati. C’è infine un’altra soluzione per smettere di essere vittime di scherzi. Basta collegarsi al sito ufficiale di una delle applicazioni per fare scherzi telefonici e bloccare il proprio numero di telefono. In questo modo chi usa quell’app non potrà scegliere te come vittima.

