Variante Centaurus del Covid: cos’è e quali sono i sintomi della nuova variante che preoccupa gli esperti.

La pandemia da Covid non è ancora terminata. Nonostante in questo autunno non ci siano particolari restrizioni a rendere più complicate la nostra vita, gli esperti invitano a mantenere alta la guardia, soprattutto per mettersi al riparo dalle nuove varianti del virus, in grado di ‘bucare’ la protezione dei vaccini. L’ultima di queste varianti a preoccupare gli esperti è stata ribattezzata Centaurus, e potrebbe diventare dominante in questo autunno. Ma cosa comporta e quali sono i sintomi per riconoscerla? Ecco cosa sappiamo finora.

Variante Centaurus del Covid: cos’è

La nuova variante del Covid altro non è che una sottovariante della Omicron 5, già nota agli esperti. La sigla esatta che la contraddistingue è BA.2.74 e deve il su nome dall’omonima costellazione e dalla creatura mitologica metà cavallo e metà uomo. A ribattezzarla in questo modo sarebbe stato un utente particolarmente fantasioso su Twitter.

molecole virus covid

Stando a quanto trapela finora, la nuova variante rappresenta un nuovo stadio evolutivo del Covid. L’Organizzazione mondiale della Sanità finora non l’ha definita come “interessante ma non preoccupante“. Al momento, dunque, non sembra che questa variante possa rappresentare un problema maggiore rispetto alle precedenti. Tuttavia, vale la pena prestare attenzione in quanto, facendo parte del ceppo BA.2, risulta più trasmissibile di altri e in grado di diffondersi a macchia d’olio facilmente, soprattutto tra esponenti della popolazione che non abbiano completato il ciclo vaccinale.

Sintomi della Centaurus: come riconoscere la nuova variante

Si può riconoscere questa nuova variante dal sorgere di determinati sintomi? Una domanda lecita che molte persone in queste ore si stanno ponendo, ma che non trova purtroppo una risposta precisa. Rispetto alla variante Omicron 5, Centaurus non sembra infatti far sorgere sintomi differenti. In generale, l’infezione provoca il tipico quadro sintomatologico di molte altre varianti del Covid, dal mal di gola al mal di testa, passando per starnuti, naso che cola, dolori alle ossa affaticamento e altri sintomi influenzali. La cosa che maggiormente preoccupa è però la sua tendenza a colpire maggiormente i polmoni rispetto alle vie respiratorie alte, al contrario di quanto accade con la variante Omicron 5.

