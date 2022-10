La casa della famiglia di Diana Spencer è in vendita. Scopriamo qual è e quanto costa.

Di recente è stata messa in vendita la casa della contessa Raine Spencer, matrigna della principessa Diana. La stessa, un tempo appartenuta alla scrittrice Barbara Cartland, è poi passata alla figlia Raine.

Una dimora davvero interessante sia per la sua posizione centrale che, ovviamente, per la connessione con la principessa Diana.

Quanto cosa la casa della matrigna di Diana

Il costo della villa, che fino alla scorsa settimana era di 40 milioni di sterline, in questi giorni è sceso a 35 milioni.

Lady Diana

La motivazione è stata il periodo fortunato che sta vivendo il mercato inglese e che con questo ribasso potrebbe invogliare maggiormente all’acquisto di questa dimora.

Costruita in stile edoardiano nel 1902, la dimora è una vera e propria villa curata nei minimi particolari che si trova al 28 di South Street e che, tra le altre cose, ha visto parenti e amici della scrittrice considerata la regina del romanticismo.

L’ingresso è infatti in pietra calcarea diamantata e introduce in una stanza con una grande scala interna e con un maestoso camino in pietra. Al piano inferiore si trova una zona benessere nella quale si può godere della presenza di bar, piscina, zona relax e di una piacevole vista sul giardino.

Il tutto per una dimora di grande interesse che tra le sue tante particolarità ha anche quella di essere appartenuta ad una donna che seppur tra alti e bassi ha avuto modo di conoscere Diana Spencer in modo molto personale.

Il rapporto tra Diana e la sua matrigna, al centro dell’interesse per la casa

Sebbene l’eleganza e la conformazione della casa in vendita bastino a farne cogliere il valore, per molti, l’aspetto più interessante è il rapporto che c’era tra la sua padrona e la figliastra Diana.

Sebbene quest’ultima l’abbia inizialmente rifiutata in modo molto forte, con il tempo ha instaurato con lei un rapporto molto stretto facendone una delle sue poche confidenze.

Un aspetto che ora più che mai sta interessando i più curiosi e che potrebbe, tra le altre cose, diventare uno dei motivi di acquisto della casa.

