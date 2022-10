Qual è lo stipendio di un’ostetrica? Scopriamo quanto guadagna questa importante figura ospedaliera e in base a cosa varia il suo compenso.

A quanto corrisponde lo stipendio di un’ostetrica? Così come in tante altre professioni, la retribuzione base può vedere ‘bonus’ che dipendono da tanti fattori. Vediamo da cosa sono date le variazioni di compenso e qual è il titolo di studio per ambire ad una posizione lavorativa di questo tipo.

Quanto prende un’ostetrica?

Il mestiere dell’ostetrica è, nella maggior parte dei casi, bellissimo. Questa figura medica, infatti, accompagna la donna nel corso di tutta la gravidanza, occupandosi del parto e del benessere della mamma e del neonato. E’ bene sottolineare che per ambire a questo posto di lavoro è necessaria la laurea in Ostetricia e l’iscrizione al relativo ordine.

Per quel che riguarda lo stipendio, generalmente un’ostetrica guadagna circa 1,825 euro al mese. La retribuzione, però, può variare da 1,600 a 2.000 euro mensili. La differenza, come in tanti altri mestieri, è data da diversi fattori, in primis l’anzianità di servizio. I compensi, poi, possono cambiare in base al titolo di studio. Dopo aver conseguito la laurea triennale, infatti, una lavoratrice può decidere di frequentare master o corsi di specializzazione. In casi come questi, lo stipendio è maggiore di quello base.

Retribuzione ostetrica: perché può variare?

Come già sottolineato, lo stipendio di un’ostetrica può variare per diversi fattori. E’ logico che una lavoratrice alle prime armi non avrà una retribuzione identica a quella di una collega che presta servizio da vent’anni. In questo caso, infatti, entrano in gioco le indennità aggiuntive e gli scatti di anzianità. Allo stesso modo, una persona altamente qualificata percepirà un compenso maggiore rispetto ad una collega che ha soltanto la laurea triennale. Infine, non dimenticate la differenza dello stipendio tra settore pubblico e privato. In quest’ultimo, solitamente, si percepiscono compensi più elevati.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG