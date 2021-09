Apple iPhone 13, mini, Pro e Pro Max: data di uscita, caratteristiche e prezzo della nuova famiglia di smartphone rivoluzionari.

Passano gli anni, ma gli iPhone di casa Apple si confermano lo standard da superare nel campo degli smartphone. La nuova generazione, quella degli iPhone 13, è stata presentata con un grande evento il 14 settembre 2021, e ha ancora una volta alzato l’asticella della tecnologia in questo ambito. Quattro nuovi modelli appartenenti alla stessa famiglia, con caratteristiche leggermente diverse e alcune novità a dir poco rivoluzionarie. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Apple iPhone 13: uscita, caratteristiche e prezzo

Sono quattro i nuovi modelli svelati nell’evento di presentazione: il classico iPhone 13, la versione mini, quella Pro e la potentissima Pro Max. La data di uscita per poterli vedere finalmente nei negozi è il 24 settembre, mentre le pre-vendite sono in programma in Italia a partire dal 17 settembre.

Già è stato ufficializzato anche il listino prezzi per il nostro paese:

– iPhone 13 mini da 839 euro;

– iPhone 13 da 939 euro;

– iPhone 13 Pro da 1189 euro;

– iPhone Pro Max da 1289 euro.

Tutti e quattro i modelli sono anche pagabili a rate in 24 mesi. Si tratta degli stessi prezzi al debutto degli iPhone 12, quindi senza alcun ritocco verso l’alto che invece era stato preventivato da molti esperti a causa dei rincari delle materie prime di questi ultimi mesi.

Per quanto riguarda le colorazioni, saranno disponibili in rosa, azzurro, mezzanotte (nero), galassia (bianco) e rosso. Confermate, come già lo scorso anno, l’utilizzo del vetro più resistente sul mercato, il Ceramic Shield, e della certificazione IP68 per la protezione da acqua e polvere. Maggior luminosità per il display è garantita dal Super Retina XDR, mentre nel ‘motore’ troviamo un processore A15 Bionic, secondo Apple più veloce di tutti i concorrenti. Connettività ovviamente 5G, migliorata anche l’autonomia (che può essere preservata con alcuni semplici trucchi) mentre per il sistema si parte da iOS 15.

La Cinematic Mode su iPhone 13

La rivoluzione più grande per l’utilizzo quotidiano degli iPhone 13 è sicuramente la modalità Cinema (Cinematic Mode), presente su tutti e quattro i modelli. Si tratta, semplificando al massimo, della trasposizione della modalità Ritratto dalle foto ai video. La modalità Ritratto, già presente su moltissimi smartphone, è quella che mette il soggetto a fuoco su uno sfondo sfocato e solitamente è utilizzabile solo per scattare foto. Nei nuovi iPhone potremo invece utilizzarla per creare dei video in tutto e per tutto assimilabili a una ripresa cinematografica.

Sfruttando le potenzialità del nuovo chip, Apple ha fatto sì che i più avanzati algoritmi potessero essere utilizzabili per rendere l’utilizzo di questa modalità molto semplice. Basta avere due soggetti in camera. Quando uno parla, il fuoco sarà su di lui, e verrà rimbalzato da un soggetto a l’altro a seconda di chi sta effettivamente parlando, proprio come in una sequenza di dialogo in un film. Una vera chicca per gli amanti dei comparti multimediali degli smartphone. Lo standard adesso è elevatissimo. Riuscirà la concorrenza ad adeguarsi?

Di seguito il video di presentazione della versione Pro:

