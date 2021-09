Quali sono le frasi commoventi più belle di sempre? Vediamo le citazioni e gli aforismi più emozionanti, che colpiscono dritto al cuore.

Quando siamo alla ricerca di frasi commoventi, significa che in ballo c’è qualcosa di importante. Magari vogliamo trasmettere a qualcuno tutto ciò che abbiamo nel cuore, oppure le vogliamo leggere per noi stessi. A prescindere dal motivo, diamo uno sguardo agli aforismi e alle citazioni più belle di sempre.

Frasi belle, commoventi: le migliori di sempre

Frasi meravigliose, bellissime, commoventi: ce ne sono tantissime sparse nel web, ma non tutte colpiscono dritte al cuore. Sono diversi i motivi per cui potremmo avere bisogno di un pensiero di questo tipo. Magari abbiamo bisogno di chiedere scusa a qualcuno, oppure desideriamo ricevere una carezza per noi stesse, o ancora vogliamo catturare l’attenzione della persona amata. Qualunque sia il motivo, vale la pena dare uno sguardo agli aforismi commoventi, quelli più belli di sempre:

Il nostro primo scopo in questa vita è di aiutare gli altri. E se non puoi aiutarli, almeno non ferirli. (Dalai Lama);

Uno sguardo senza amore sopra taluni produce un effetto peggiore di quello che avrebbe uno schiaffo. (Don Bosco);

Chi guarda un vero amico, in realtà è come se si guardasse in uno specchio. (Cicerone);

Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò lì. (Pablo Neruda);

Un po’ di tensione è necessaria per la crescita dell’anima, e possiamo fare un buon uso di questa tensione. Possiamo cercare ogni opportunità di dare e ricevere amore, per apprezzare la natura, per curare le nostre ferite e le ferite degli altri, per perdonare e per servire. (Joan Borysenko);

Tu che non scegli dall’apparenza hai sorte benigna e scegli bene. Poiché ti è arrivata la fortuna, sii contento e non cercarne un’altra. (Shakespeare, I mercante di Venezia);

Non piangere quando il sole è sparito, perché le lacrime non ti permetteranno di vedere le stelle. (Violeta Parra);

Dobbiamo essere disposti a lasciar andare la vita che abbiamo programmato, così da avere la vita che ci sta aspettando. (E.M. Forster);

La bellezza non è in faccia; la bellezza è una luce nel cuore. (Kahlil Gibran).

Citazioni commoventi, che fanno bene al cuore

Le frasi che fanno bene al cuore, quelle che fanno commuovere e riflettere al tempo stesso, le percepisci subito. Mentre le leggi senti uno strano sussulto nel petto, gli occhi iniziano a lacrimare e l’anima torna a parlare. E si possono usare per la comunione, per la cresima o per altri eventi emblematici simili.