Costumi di Halloween per animali domestici: alcune idee per far sentire anche i propri amici a quattro zampe al centro della festa.

Hai un animale domestico che vuoi vestire per Halloween? Esistono diversi siti e negozi in cui è possibile acquistare costumi divertenti che renderanno il tuo animale il protagonista della festa! Che tu abbia un simpatico gatto o un divertente cane, avrai sicuramente a disposizione tantissimi costumi in grado di strappare più di un sorriso a te, ai tuoi bambini e ai tuoi invitati, e al contempo di far sentire coinvolto anche il tuo splendido animale domestico durante i festeggiamenti. Vediamo insieme alcune idee per costumi di Halloween per animali… da paura!

Costumi di Halloween per cani e gatti

Ci sono molti costumi di Halloween per animali domestici che potrebbero fare al caso tuo. Se il tuo dolce felino è piccolo, potresti considerare un costume da topo o un costume da zucca. Se è un po ‘più grande, potresti invece agghindarlo con un costume da strega o da pirata.

costume cane halloween ragno

Discorso simile anche per il tuo simpatico cane. Se si tratta di un esemplare di piccola taglia, potresti prendere in considerazione un costume da zucca o un vestitino da signora. Se invece hai un cane più grande, potresti optare per un costume da fantasma o un costume da diavolo. Qualunque costume tu scelga, assicurati che il tuo animale sia comodo. E, soprattutto, divertiti!

Costume divertente o costume spaventoso?

Sia che tu stia cercando costumi di Halloween per animali domestici carini e divertenti, o invece costumi spaventosi, sei certo di poter trovare nei negozi il costume perfetto per il tuo animale. E non solo. Spesso questi costumi possono anche essere realizzati sfruttando ciò che abbiamo in casa.

Se stai cercando un costume divertente, puoi prendere in considerazione un costume hot dog. Questi costumi sono molto semplici da trovare e saranno sicuramente in grado di far sorridere i tuoi invitati. Se preferisci un tipico costume spaventoso, puoi pensare anche a uno da strega o da vampiro, senza dimenticare i possibili costumi da ragno, degli evegreen per molti cagnolini.

Consigli per un costume di Halloween per animali

Insomma, le idee non mancano. Basta sbizzarrirsi con la fantasia e sfruttare il fai da te, magari tagliuzzando qualche lenzuolo o dando forma a quegli stracci che ormai non utilizzi più. L’importante, però, è che tu decida di abbigliare il tuo animale rispettando le sue esigenze. Se il costume è scomodo per il tuo cane o il tuo gatto, non farglielo indossare. Se preferisce stare da solo durante una festa, lascialo libero, senza alcun costume. Soprattutto, se scegli di agghindarlo, fai in modo che il divertimento duri qualche minuto, il tempo di una divertente foto ricordo, ma evita di procurare stress all’animale. Quello che per noi potrebbe essere un simpatico gioco, alla lunga potrebbe diventare infatti una fonte di stress per i nostri migliori amici.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG