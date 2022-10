Visore VR: cos’è, come funziona e a cosa serve il dispositivo necessario per poter partecipare alla realtà virtuale.

Con l’avvento del Metaverso ne sentiamo parlare sempre più, pur non sapendo spesso in cosa consista effettivamente. Stiamo parlando della realtà virtuale (in inglese Virtual Reality), una tecnologia che permette di percepire e vivere delle esperienze in prima persona ma in un mondo virtuale e digitale. Una sorta di realtà simulata nella quale ci si immerge indossando un visore VR, un apparecchio dotato di sensori in grado di riportare i movimenti svolti nella realtà all’interno dell’ambiente. Scopriamo insieme come funziona questo tipo di dispositivo ormai diventato di uso comune in tutto il mondo.

Cos’è un visore VR

I visori per la realtà virtuale sono dei dispositivi headset che coprono gli occhi e le orecchie, come degli occhiali, e consentono di vedere e interagire con un mondo virtuale. Esistono diversi tipi di visori VR sul mercato, ma i più popolari sono quelli della Oculus Rift, HTC Vive e Playstation VR.

Ragazza con visore di realtà aumentata

Questi apparecchi ci fanno vivere l’esperienza di un mondo virtuale in un modo immersivo, con diverse finalità, dal e mero intrattenimento, all’educazione e la formazione. Per esempio, possiamo utilizzare un visore da realtà virtuale per giocare a un videogioco, guardare un film o visitare un nuovo luogo. Ma possiamo anche utilizzarlo per fini educativi, come imparare la storia o la scienza, o per fini di formazione, come imparare come pilotare un aereo.

I diversi tipi di visori VR

Tra i diversi dispositivi in commercio possiamo dividere tra quelli più economici, che funzionano con uno smartphone, e quelli più evoluti e tecnologici, utilizzati per la realtà virtuale vera e propria. Anche questi si dividono in “stand alone”, ovvero dispositivi funzionali di per sé, senza bisogno di alcun tipo di supporto, e i visori da PC, che possono invece funzionare solo se collegati a un computer. Si tratta dei visori più potenti in assoluto, in grado di fornire prestazioni elevatissime.

Come funziona la realtà virtuale

La realtà virtuale è una tecnologia incredibile che ci fa sentire come se fossimo in un altro mondo. Funziona utilizzando un visore che ci fa visualizzare immagini sul suo schermo, facendoci sentire come se fossimo davvero in un altro luogo.

La tecnologia della realtà virtuale crea un ambiente artificiale che gli utenti possono esplorare e interagire. Questo ambiente può essere un mondo digitale, una replica del mondo reale o un mondo completamente immaginario. Per creare questo ambiente artificiale, la tecnologia VR utilizza una varietà di sensori e display. Questi sensori rilevano la posizione e l’orientamento della testa dell’utente, e utilizzano queste informazioni per controllare ciò che l’utente vede sul display. Ciò crea l’illusione che l’utente sia realmente nel mondo virtuale.

La tecnologia VR può anche creare sensazioni fisiche, come il la percezione del vento o della pioggia sulla pelle, ed anche per questo la realtà virtuale sta diventando sempre più popolare, e viene utilizzata in una varietà di industrie, dal gaming all’educazione. E con l’avvento del Metaverso è destinata a svilupparsi ancora di più.

Riproduzione riservata © 2022 - DG