Vi siete mai chiesti dove abitano Luca Zingaretti e la sua bellissima moglie Luisa Ranieri? Vi sveliamo le curiosità sulla loro splendida casa romana…

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri vivono a Roma, città d’origine dell’attore che ha prestato il suo volto al celebre Commissario Montalbano. Viaggiano spesso tra Nord e Sud, sia per lavoro che per il loro legame speciale con la Sicilia, ma la loro famiglia ha un nido stabile nel cuore della Capitale. Scopriamo di più…

La casa di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

L’interprete del Commissario Montalbano e la protagonista de Le indagini di Lolita Lobosco, Luisa Ranieri, vivono a Roma insieme alle loro due figlie, Emma e Bianca. Com’è la loro casa? Un nido d’amore e bellezza, dove linee essenziali si intrecciano a dettagli ricercati per restituire allo sguardo un magnifico ed elegante abbraccio…

Un salotto elegante a casa Zingaretti – Ranieri

La casa di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri è un concentrato di sobrietà e dettagli raffinati. Il salotto comprende un ampio divano, bianco e comodissimo, che fa spesso da sfondo agli scatti postati dall’attrice su Instagram. Dettagli eleganti – come il paralume bianco che si staglia all’angolo della sala – completano poi l’arredamento, sposandosi perfettamente con le armonie degli spazi e dei colori scelti dalla coppia per gli interni…

Pavimenti in parquet per un tocco raffinato senza tempo

Il parquet è senza dubbio uno degli elementi essenziali e dominanti nella meravigliosa casa romana dei due attori, che emerge spesso nelle foto che piovono sui social, e che non passa certo inosservato. La particolare eleganza dei pavimenti è uno dei tratti che spiccano in una galassia dai contorni raffinati e sofisticati ma… senza troppi fronzoli.

Libri e oggetti d’arte

Dalle foto e dai video pubblicati da Luca Zingaretti, non passano inosservate anche le grandi librerie colme di volumi che riempiono le pareti delle stanze della casa. Una in particolare, sui toni del bianco, segue lo stile elegante che domina l’intera abitazione e pare essere situata in quello che potrebbe essere lo studio dell’attore.

In altri scatti, l’attore si mostra al lavoro dietro un’ampia scrivania, con alle spalle tanti quadri e opere d’arte che decorano le pareti bianche.

La camera da letto di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Se vi state chiedendo come sia la camera da letto matrimoniale della coppia, un piccolo scorcio arriva da uno scatto postato da Luisa Ranieri sul suo Instagram.

Nella foto si vede una delle figlie degli attori che si diverte con i tacchi della mamma (una distesa infinita!) proprio nella stanza che accoglie il morbido letto che domina lo spazio con colori sui toni del celeste e del petrolio…

Convolati a nozze nel 2012 nella magica cornice di Ragusa, i due attori sono legatissimi alla Sicilia. Non è raro quindi che lascino il loro nido nella Capitale, per trascorrere vacanze e momenti di relax nella bella isola, specialmente nella località di Pantelleria.