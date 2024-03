Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo: stiamo parlando del gentil sesso. Ecco una selezione di belle frasi sulle donne.

Poesie, romanzi, racconti, ma anche canzoni, citazioni e versi sparsi: alle donne è stato dedicato di tutto. Niente in confronto alla forza che il gentil sesso dimostra ogni giorno, in una società che, purtroppo, è ancora troppo ancorata alla supremazia degli uomini, o meglio del maschio. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sulle donne.

Le più belle frasi sulle donne

Anche se rispetto a tanti anni fa le donne hanno fatto passi da giganti, siamo ancora lontani da quell’uguaglianza che dovrebbe esserci in ogni società. Basta pensare ai contratti di lavoro che, spesso, sono costrette a firmare: la clausola sulla maternità è un must. In televisione, alle manifestazioni, ovunque ci sono persone che si riempiono la bocca di bei paroloni, ma la realtà resta sempre quella. Un altro esempio lampante? I femminicidi. Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi sulle donne:

Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza. (Rita Levi Montalcini)

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai (Oriana Fallaci)

Sulla scena facevo tutto quello che faceva Fred Astaire, e per di più lo facevo all’indietro e sui tacchi alti. (Ginger Rogers)

L’intero ordine sociale… si schiera contro una donna che aspiri a raggiungere la reputazione di un uomo. (Madame De Stael)

Il maschio ha esaurito la fonte delle cose da dire, le ha dette tutte. La donna ne ha ancora tantissime: deve recuperare e correggere quelle mal concepite dagli uomini. (Roberto Vecchioni)

La scienza dice che l’uomo ha una maggiore massa cerebrale rispetto alla donna. Certo. E’ il blocco di marmo prima di essere scolpito. (Fabrizio Caramagna)

Un giorno un uomo chiese al genio della lampada di renderlo più intelligente di qualsiasi altro uomo sulla terra. Il genio lo ha trasformò in una donna. (Anonimo)

Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà.

Per fortuna non è una cosa difficile! (Charlotte Witton)

Le donne hanno un unico difetto, a volte si dimenticano di quanto valgono. (Anonimo)

La fragilità di una donna che piange non va confusa con la debolezza. È la sua forza che ha deciso di prendersi un momento di pausa. (Fabrizio Caramagna)

Il test per sapere se sei idonea o meno per svolgere un lavoro non dovrebbe essere la disposizione dei tuoi cromosomi. (Bella Abzug)

Le donne hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, e annaspare per tornare a galla: questo è il vero guaio delle donne. (Sandra Petrignani)

Credo che le donne reggano il mondo e non credo ci sia un uomo che ha mai fatto qualcosa senza che una donna glielo abbia concesso o lo abbia incoraggiato a farlo. (Bob Dylan)

Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole. (Coco Chanel)

E in verità, a una donna basta conoscere bene un uomo, per comprendere tutti gli altri uomini; mentre un uomo può conoscere tutte le donne e non comprenderne neanche una. (Helen Rowland)

Le donne mi hanno sempre sorpresa: sono forti, hanno la speranza nel cuore e nell’avvenire. (Monica Vitti)

Le donne non sono mai così forti come quando si armano della loro debolezza. (Marie de Vichy)

Quando le donne sono depresse mangiano o fanno shopping. Gli uomini invadono un’altra nazione. (Elayne Boosler)

La guerra non appartiene alla storia della donna. (Virginia Wolf)

Le donne hanno paura dei topi e degli omicidi, e di molto poco in mezzo. (Mignon McLaughlin)

Noi donne parliamo troppo, ma anche allora non diciamo che la metà di quello che sappiamo. (Nancy Astor)

L’uomo che dice male delle donne dice male di sua madre. (Carlo Dossi)

Una donna è il cerchio completo. Dentro di lei c’è il potere di creare, nutrire e trasformare. (Diane Mariechild)

Le frasi sulle donne non sono mai abbastanza

Essere donna oggi è diverso da un tempo, ma il grande salto non è stato ancora compiuto. Inutile essere ipocriti, manca ancora la completa libertà a cui gli uomini, invece, hanno diritto per nascita.