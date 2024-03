La splendida villa di Paris Hilton negli Hamptons è in vendita: prezzo e dettagli di una dimora entrata nel cuore dell’ereditiera.

Paris Hilton vende un pezzo del suo cuore. Non solo per sua scelta, ma per decisione dell’intera famiglia, una delle più ricche e potenti al mondo. L’ereditiera e cantante americana ha messo in vendita la splendida villa di famiglia negli Hamptons, in una delle zone più esclusive della East Coast, non lontana da New York.

E non si tratta di una dimora qualunque, bensì di una villa iperlussuosa a pochi passi dal mare, peraltro importantissima per la storia della stessa Paris, che proprio in quell’abitazione ha conosciuto quello che attualmente è l’uomo della sua vita.

Paris Hilton: in vendita la casa degli Hamptons

La villa ha fatto parte per molti anni della vita di Paris per tanti anni. Acquistata da Rick e Kathy Hilton nel 1999, venne utilizza per lungo tempo come casa delle vacanze dall’intera famiglia, prima della decisione della coppia di trasferirsi definitivamente a Los Angeles. In tutti questi anni di frequentazione, di eventi importanti la dimora ne ha però visti moltissimi, con protagonista proprio la celebre Paris.

Paris Hilton

Fu proprio tra queste quattro mura che, per la prima volta, l’ereditiera incontrò, nell’ormai lontano 2019, il suo attuale marito, Carter Reum. Galeotto fu in particolare un party organizzato dalla famiglia per celebrare il Giorno del Ringraziamento. Un piccolo ma fondamentale episodio per la vita della cantante e attrice che rende l’abitazione ancora più speciale per moltissimi dei suoi fan.

Casa Paris Hilton negli Hamptons: foto, prezzo e dettagli

Abitazione enorme e dotata di ogni comfort, la villa degli Hilton negli Hamptons appartenne in passato Henry Ford. Disposta su due piani, per un totale di circa 1000 metri quadri calpestabili, con sei camere da letto e sette bagni, la dimora non manca di dettagli di lusso, tra cui tre camini a legna, una biblioteca, un comodissimo studio e diversi alloggi privati per gli ospiti.

A renderla ancora più comoda anche un rifugio padronale di rara eleganza, dotato di cabina armadio e bagno lussuoso con doppio lavabo, vasca da bagno e doccia con rivestimento in vetro. Una proprietà completata anche da 2,7 acri privati di territorio, da una piscina in stile laguna, con tanto di spa e cascata, diverse terrazze di grande fascino con vista sul mare e un grande padiglione per poter pranzare e cenare anche all’aperto nelle calde giornate estive. Senza dimenticare un garage e un seminterrato, e un comodissimo accesso privato alla spiaggia.

Insomma, una villa davvero straordinaria, per la prima volta in vendita dopo 25 anni, al prezzo di quasi 15 milioni di dollari. Le foto della villa sono disponibili sul sito di The Crorcoran Group.