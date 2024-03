Quali sono le migliori frasi sulla personalità? Vi presentiamo una selezione di citazioni e aforismi per tutti i gusti.

Di personalità ne esistono tante e ognuna ha i suoi pregi. Ci sono sfumature più o meno positive, ma non si può mai parlare di un temperamento completamente da buttare. Certo, esistono brutte persone, ma questo è un altro discorso. Vediamo quali sono le più belle frasi sulla personalità.

Le più belle frasi sulla personalità

Ogni personalità è, a modo suo, unica. Così come le persone si differenziano le une dalle altre, anche i temperamenti non possono mai essere identici. Ci possono essere dei punti in comune, ma mai uguaglianze. Pensate che perfino i gemelli omozigoti, uguali anche nel Dna, hanno caratteri diversi. Ovviamente, il modo di essere può variare in base alle circostanze della vita, oppure ai sentimenti che si vivono in un dato momento. Di seguito, una selezione di frasi sulla personalità:

Ognuno di noi ha un accompagnamento musicale interiore. E se gli altri l’ascoltano bene, si chiama personalità. (Gilbert Cesbron)

Nell’arte e nella poesia, la personalità è tutto. (Johann Wolfgang von Goethe)

Una bella apparenza dura pochi decenni, ma una bella personalità dura per tutta la vita. (Anonimo)

La tua personalità è l’unica cosa permanente nella tua vita, in definitiva, temporanea, questa è una ragione in più per amarla. (Isabella Koldras)

Il principale compito dell’uomo nella vita è quello di dare alla luce sé stesso, per diventare ciò che potenzialmente è. Il prodotto più importante dei suoi sforzi è la sua propria personalità. (Erich Fromm)

La personalità è la consapevolezza che siamo separati dal resto dell’universo. (Dimneto Ernest)

Bisogna diffidare di due categorie di persone: quelle che non hanno personalità, e quelle che ne hanno più d’una. (Mariangela Melato)

Ogni uomo ha tre personalità – quella che mostra, quella che è e quella che crede di avere. (Alphonse Karr)

Non abbiamo una personalità sola, abbiamo tante personalità che convivono fra di loro sotto la guida di un io egemone. (Antonio Tabucchi)

Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. (J.K. Rowling)

È curioso a vedere che quasi tutti gli uomini che valgono molto, hanno le maniere semplici; e che quasi sempre le maniere semplici sono prese per indizio di poco valore. (Giacomo Leopardi)

La tendenza degli uomini a diventare armento, a rinunciare alla propria personalità. (Roberto Rossellini)

Passare di vita in vita significa non avere una personalità propria. Ma avere una personalità propria è un’idea peculiare di una certa forma di civiltà. (Albert Camus)

Ho lasciato che la mia natura umana si sviluppi, nel modo in cui il suo destino lo vuole, io rimango come sono. (Nisargadatta Maharaj)

Non si trovava mai riposo quando si era se stessi, ma solo quando si era un nucleo di buio. Perdendo la propria personalità, si perdevano anche le preoccupazioni, la fretta, l’agitazione. (Virginia Woolf)

Un uomo con personalità può esprimere degli ideali, ma solo un uomo di carattere può realizzarli. (Herbert Read)

Quante persone che considerano estremamente importante “esprimere” la loro “personalità” hanno una personalità che potrebbe benissimo rimanere inespressa senza danno né per loro né per il mondo. (Lily Brown)

Le personalità che più ci attraggono sono quelle completamente identiche o totalmente opposte. (Alessandro Morandotti)

Quando appare una grande personalità, chiedetevi anzitutto dov’è il suo dolore. (Léon Bloy)

Sii sempre te stesso, esprimi te stesso, abbi fede in te stesso, non uscire a cercare una personalità da imitare. (Bruce Lee)

Il nocciolo della tua personalità è l’autostima, “quanto ti piaci”. Più ti piaci e ti rispetti, meglio farai in qualsiasi cosa tu voglia intraprendere. (Brian Tracy)

Due cose definiscono la tua personalità, il modo in cui gestisci le cose quando non hai nulla e il modo in cui ti comporti quando hai tutto. (Anonimo)

La personalità è come una coperta: senza sei condannato al gelo, ma se è troppo lunga è un attimo inciamparci. (Marta Tofi)

Se perdi la ricchezza non perdi nulla; se perdi la salute perdi qualcosa; se perdi la tua personalità perdi tutto. (Billy Graham)

Frasi sulla personalità: citazioni per tutti i temperamenti

Riflettere sulle personalità è importante. Le frasi possono aiutare anche in questo, a capire maggiormente se stessi e gli altri.