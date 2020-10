Anche i gioielli possono indicare la personalità di una persona. Secondo uno studio, infatti, i monili che indossiamo identificano la nostra indole.

L’abbigliamento e quello che decidiamo di indossare rientra nella comunicazione non verbale. Questo vuol dire che ogni giorno le persone che incontriamo lungo il nostro percorso ci identificano non solo per gli abiti che scegliamo ma anche per i gioielli che indossiamo. Ebbene sì anche i gioielli possono rivelare molto sulla nostra personalità e su noi chi siamo. Quando scegliamo un monile – ma così come avviene anche per gli abiti – svolgiamo delle scelte ben consapevoli, anche se forse non ce ne rendiamo conto.

I gioielli indicano la nostra personalità?

A molte donne piace indossare i gioielli. Anelli, bracciali, ma anche orecchini e collane, c’è chi segue la moda e chi invece va alla ricerca di monili vintage e ricercati. Che siano grandi, piccoli, vistosi oppure no poco importa dal momento che i gioielli identificano la persona che scegliamo di essere e di mostrare al mondo.

In commercio, inoltre, ce ne sono diversi e tutti con una loro peculiarità. Spesso, inoltre, alcuni modelli vengono indossati per “moda”, ma ci sono anche delle collane e degli orecchini che sono senza tempo, adatti in qualsiasi occasione. Ma allora qual è il messaggio che i nostri bijoux vogliono inviare?

Chi indossa gioielli grandi e molto appariscenti vuol dire che avrà sicuramente un’indole estroversa, creativa e soprattutto positiva. Una buona dose di narcisismo, in quest’ottica non guasta, dal momento che il portare gioielli grandi è indice di una grande personalità.

gioielli bigiotteria

Piccoli e tradizionali o colorati alternativi?

Se nel vostro portagioie vi rendete conto di avere tantissimi gioielli piccoli e tradizione beh vorrà dire che siete delle persone molto discrete e forse anche un po’ introverse.

Per chi, invece, predilige i tondeggianti, vorrà dire che ha un animo romantico e affettuoso. Secondo alcuni studi, inoltre, sembra che le donne che prediligono questo tipo di gioiello in realtà hanno un’indole dolce e pacata.

Infine abbiamo quelli colorati e alternativi: chi li indossa è perché ha un animo allegro, sempre pronto a divertirsi e indipendente.