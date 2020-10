Le migliori app per creare i video di TikTok e i Reels di Instagram: da Dubmash a Likee, ecco tre applicazioni utili per migliorare le proprie clip.

Siamo entrati ufficialmente nell’epoca delle clip musicali brevi. La moda è stata lanciata da TikTok, imitata dopo pochi mesi da tutti gli altri social, compreso Instagram che da poco ha lanciato la funzione dei Reels. Ma come fare per poter sfruttare al meglio questi strumenti realizzando video sofisticati, divertenti e (quasi professionali)? Semplice, sfruttando alcune app disponibili sui nostri store! Ecco le migliori applicazioni per creare video su TikTok e Reels davvero unici.

App per TikTok e Reels: ecco le più utili

Partiamo con Dubmash, una delle applicazioni gratuite più famose di iPhone e Android. Si tratta di una piattaforma per la creazione di video musicali per smartphone, quasi un’antesignana di TikTok. Grazie a migliaia di suoni differenti, comprese citaizoni da film e serie televisive, permette di creare dei video unici, personalizzabili con adesivi, testo e una marea di filtri. Amata da una community vastissima, che comprende anche star del calibro di Penelope Cruz, è forse l’alternativa più famosa per la creazione di clip da condividere sugli altri social.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiktok/

Passiamo a Funimate, app premium disponibile sugli store iPhone, Android e anche Huawei. Attraverso questa applicazione è possibile modificare i nostri video con effetti molto avanzati, tanti filtri e transizioni. Inoltre, permette anche di disegnare sui video e di unire molte clip tra loro, rallentando le immagini, creando dei loop o dei mix unici nel loro genere. Praticamente il massimo della libertà per le menti creative che lavorano con TikTok e Instagram (con o senza i Reels). Di seguito un esempio di video fatto con Funimate:

Chiudiamo con Likee, app gratuita solo per iPhone e Android. Applicazione completa, con quasi tutte le opzioni disponibili anche per quelle precedenti, vanta un’opzione molto particolare: FaceMagic, che permette di farci diventare i protagonisti dei film più famosi. Ecco un esempio di video di Likee:

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiktok/